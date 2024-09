Ce pensii au vedetele din România după recalculare. Suma infimă primită de Elena Merișoreanu: „Am 38 de ani de muncă”

Recalcularea pensiilor a atras diverse reacții din partea beneficiarilor. Unii s-au declarat mulțumiți de banii pe care i-au primit în plus, în timp ce alții au fost revoltați. Câteva vedete au dezvăluit câți bani încasează.

Compozitorul Zsolt Kerestely, în vârstă de 90 de ani, a declarat că a primit 300 de lei în plus la pensie.

„Nu pot accepta situația, puteam avea cea mai bogată țară, am ajuns la sapă de lemn. Mi-au mai dat 300 de lei la pensie. Pensia inițială era de 4.500 de lei, dar și câtă muncă se află în spatele acestor bani!

Dar mulți au muncit și degeaba. Nu vedeți că românii au ajuns la fundul sacului, că nu mai au ce vinde? Eu mereu scriu articole și rog pe toată lumea să fie mai activă. Dar nimeni nu ne poate schimba viața, dacă noi nu vrem”, a spus compozitorul piesei „Copacul”.

Elena Merișoreanu, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară, a dezvăluit că pensia i-a crescut cu doar 81 de lei. Artista a mai adăugat că, având în vedere prețurile pe care le-a catalogat drept „obraznice” și „nesimțite”, „un pensionar fără 5.000 de lei nu s-ar putea descurca”.

„Mie, în urma recalculării pensiei mi-au dat în plus 81 de lei. Doar atât am primit, deși am 38 de ani de muncă. Probabil s-au gândit că pensia mea este destul de bunicică, de peste 4.000 de lei.

La prețurile astea atât de obraznice și de nesimțite, prin farmacii și prin supermarketuri, un pensionar fără 5.000 de lei nu s-ar putea descurca. Iarna, sunt și utilitățile, pe lângă mâncare și medicamente.

Eu tot întâlnesc vara prin mall doamne și domni în vârstă, îmbrăcați bine, care stau pe bancă. Au zis că stau pe acolo, pentru că acasă nu au aer condiționat. Nu au bani nici de o apă, le-am cumpărat tot eu.

Și la țară, vezi atâta lume amărâtă, vin părinții cu copiii în ciorăpei, le-am mai cumpărat adidași. Iar la biserică, dacă mergeți duminica, veți vedea și oameni bine îmbrăcați, care, cândva, au fost cineva, dar care acum au pensii mici. Cer și ei pachete cu mâncare”, a declarat interpreta de muzică populară.