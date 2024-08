Monica Tatoiu, uluită după recalcularea pensiei. Câți bani va primi fosta profesoară de matematică

Monica Tatoiu a dezvăluit că după recalculare pensia sa va crește substanțial, deși și în prezent primește o pensie mare.

Fostă profesoară de matematică, Monica Tatoiu a fost mulți ani patroană la compania Oriflame, unde a avut un salariu foarte mare, dar și contribuții pe măsură.

Așa că în momentul când a ieșit la pensie a rezultat un venit de invidiat, demn de pensiile speciale, dar bazat exclusiv pe contributivitate.

Până la recalculare, Monica Tatoiu a încasat lunar o pensie de 22.000 de lei, adică 4.400 de euro.

Recent, fosta patroană Oriflame a dezvăluit ce scrie în decizia de recalculare pe care a primit-o de la Casa de Pensii. Și anume că pensia i-a crescut cu 4.000 de lei, astfel că din septembrie va încasa 26.000 de lei, o sumă la care marea majoritatea a pensionarilor nici nu visează.

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei! Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare. Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a dezvăluit Monica Tatoiu pentru fanatik.ro.

Monica Tatoiu este de părere că nu doar țara noastră se va confrunta cu o criză a pensiilor.

„Sunt probleme cu sistemul de pensii în toată lumea. Generația care are cum 30 de ani nu va putea trăi din pensie peste 40 de ani”, este previziunea