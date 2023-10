Cântăreața Mihaela Mihai și coșmarul trăit cu cel de-al doilea soț: „Nu mai ai aer, asta ucide dragostea“ VIDEO

Interpreta de muzică ușoară Mihaela Mihai, care astăzi împlinește 77 de ani, a trecut prin episoade cumplite de-a lungul vieţii. Cu trei căsnicii la activ, artista a trăit un adevărat coșmar alături de cel de-al doilea soț, francezul Maxime Dufour.

L-a cunoscut la Paris, unde ea se mutase în 1975, la vârsta de 29 de ani. În urmă cu mai mul'i ani, cântăreața a găsit puterea să povestească experiențele îngrozitoare pe care le-a avut alături de el.

Bărbatul nu era violent, dar gelozia îl transformase teribil. ”Soţul meu nu mă bătea, dar mă agresa psihic. Nu puteam să ies undeva cu el, că avea impresia că îmi fac semne cu alt bărbat şi mă teroriza pe treaba asta. La un moment dat mi-am dat seama de ce insista atât de mult să facă el cafeaua dimineaţa, pentru că mă droga cu ea. Cinci ani m-a drogat, ca să poată să mă facă să depind de el. La un moment dat am ajuns la faza în care eram de-a dreptul controlată şi am realizat că nu era atât dragoste din partea lui, cât nevoia de a mă poseda, era posesiune paranoică de-a dreptul. Pleci de acasă, îţi bei cafeaua şi după aceea, în fiecare zi, timp de 10 ani, dai telefon acasă din oră în oră să mă întrebi ce am făcut, ce am gândit, cu ce m-am îmbrăcat, unde mă duc, cu cine vorbesc, cu cine mă întâlnesc, când mă întorc. Nu mai ai aer. Asta ucide dragostea. Gelozia asta patologică e îngrozitoare, chiar e o boală, şi mai ales e un chin pentru o femeie ca mine, cu o personalitate de om liber”, povestea artista, la PRO TV, conform click.ro.

Prima căsătorie, la 17 ani

Solista a avut trei căsnicii. Prima dată s-a căsătorit, la 17 ani, cu nepotul lui Mihail Sadoveanu, Mihai Stihi, de la care a luat şi numele de scenă. De fapt, se numea Mihaela-Maria Neagu, nume pe care îl folosește și acum, după trei căsătorii eșuate.

În urma semnării unui contract cu casa de discuri Phonogram din Franța, se stabilește în 1975 la Paris. A doua căsătorie a fost cu Maxime Dufour, un om de afaceri francez cu care a avut-o pe fiica ei, Isabelle.

După câțiva ani se căsătorește cu Dumitru Ciaușu, ambasadorul României la Paris. După divorțul de al treilea soț revine în România în 2000.

Pasionată de muzică din copilărie

Artista Mihaela Mihai s-a născut la 27 octombrie 1946, la Giurgiu. A fost pasionată de muzică din copilărie, a urmat şcoala şi liceul de muzică, a luat lecţii de pian şi vioară. Când era elevă în clasa a X-a a participat la un concurs muzical, la o Casă de Cultură din Bucureşti, unde a câştigat Premiul întâi. A fost remarcată de regizorul de televiziune Sorin Dumitrescu, debutul Mihaelei Mihai pe micul ecran fiind cu melodia "La anii mei".

A absolvit Conservatorul Naţional de Muzică Bucureşti, iar în perioada studenţiei a început să colaboreze cu compozitorul Alexandru Mandy, care i-a încredinţat spre interpretare numeroase creaţii, ajunse şlagăre: "Nu stingeţi stelele", "Pământul", "Greu se mai fac oamenii oameni", "Tudore", "Cântec pentru bradul meu", "Sub un petic de cer", "Îţi mulţumesc". În 1970 a participat la Festivalul "Cerbul de Aur" cu melodiile "Trurli, Trurli" şi "Glasul tău", compuse de Alexandru Mandy, câştigând o menţiune, potrivit site-ului cinemarx.ro.