„Blonda de la Drept“, cea mai bogată actriță din lume. Ce avere fabuloasă are Reese Witherspoon

La peste 25 de la debutul ei, Reese Witherspoon rămâne una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood. Blonda de la Drept are o avere estimată la 440 de milioane de dolari, potrivit Forbes.

Joi, 1 iunie, publicația de afaceri și-a lansat lista actualizată din 2023 cu „Cele mai bogate femei din America”, iar actrița și producătoarea de succes ocupă locul 59, relatează independent.co.uk

În timp ce valoarea netă uluitoare a averii vedetei este de 440 de milioane de dolari (351,3 milioane de lire sterline), aceasta a ajuns doar în jumătatea inferioară a listei de 100 de persoane. Actrița este singura care apare în categoria „divertisment”.

Printre celelalte femei enumerate s-au numărat scenarista TV Shonda Rhimes, Ellen DeGeneres și cântărețele Taylor Swift, Rihanna și Madonna, printre alții. În timp ce toate cele patru au mai jucat în filme, profesia lor principală nu este actoria.

Reese Witherspoon rămâne una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood. Ea a primit un salariu de 20 de milioane de dolari pentru că a apărut în zece episoade din ultimul sezon al serialului „The Morning Show”.

S-a lansat în producție în 2010

Actriţa, în vârstă de 47 de ani, şi-a vândut compania de producţie Hello Sunshine în august 2021 pentru 900 de milioane de dolari. Ea deţinea 18% din acţiunile companiei. Reese Witherspoon s-a lansat în producţie în anii 2010, dezamăgită de rolurile pe care le-a primit la Hollywood. De atunci, ea a produs succese precum „Wild şi Gone Girl” şi „Big Little Lies”, „The Morning Show” şi „Little Fires Everywhere”.

Ea este, de asemenea, printre cele mai bine plătite actori de sex feminin din industrie, după ce a câștigat 35 de milioane de dolari (28 de milioane de lire sterline) în 2023, potrivit site-ului web Women in the World.

Pentru a calcula valoarea netă a unei persoane, publicația Forbes efectuează cercetări ample în documentele Comisiei de Valori Mobiliare și Burse, dosarele judiciare, înregistrările testamentului și articolele de știri, precum și intervievarea angajaților, gestionarilor și administratorilor de active.

Valoarea netă nu cuprinde doar banii din contul bancar al unei persoane; ia în considerare și alte active, cum ar fi participațiile la companii publice și private, imobiliare, artă, iahturi, avioane, ferme, podgorii, bijuterii, colecții de mașini și multe altele.