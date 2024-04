Creatoare de modă de top, închisoare pentru contrabandă cu genți de crocodil. „Misiunea ei s-a transformat în producerea de infractori”

O creatoare de modă de top, ale cărei accesorii au fost purtate de celebrități de la Britney Spears la distribuția serialului TV, „Sex and the City”, a fost condamnată la 18 luni de închisoare. Ea a pledat vinovată în instanței federale din Miami, sub acuzația de contrabandă cu genți din piele de crocodil.

Nancy Gonzalez a fost arestată în 2022 în Cali, Columbia, și ulterior extrădată în SUA pentru că a condus, timp de mai mulți ani, o afacere ilegală care a implicat recrutarea de curieri pentru a-și transporta gențile cu zboruri comerciale către showroom-uri de lux și evenimente de modă din New York – toate acestea încălcând legea SUA și legile faunei sălbatice, potrivit The Guardian.

„Totul este determinat de bani”, a declarat adjunctul avocatului american Thomas Watts-Fitzgerald, care a comparat comportamentul lui Gonzalez cu cel al traficanților de droguri.

„Dacă vrei să descurajezi comportamentul, vrei să te duci la traficantul de cocaină, nu persoana de pe teren”, a adăugat el.

Avocații lui Gonzalez au cerut indulgență pentru designerul celebru, descriind-o ca pe o mamă singură a doi copii, divorțată, a cărei afacere, care a pornit de la curele fabricate pe o mașină de cusut de acasă din Cali, pentru prieteni, s-a transformat într-un gigant al modei, care a întrecut Dior, Prada și Gucci.

„Era hotărâtă să le arate copiilor ei și lumii că femeile, inclusiv femeile din minorități ca ea, își pot îndeplini visele cu succes și pot deveni independente financiar. Această femeie micuță, dar puternică, a reușit să creeze prima companie de modă de lux, de ultimă generație, dintr-o țară din lumea a treia”, au transmis ei într-o notă, înainte de audierea de luni.

Compania sa a dat faliment

Avocații au spus că designerul, în vârstă de 71 de ani, a plătit deja scump pentru ilegalitățile comise. Compania columbiană pe care a construit-o, care a angajat cândva 300 de persoane, în mare parte femei, a intrat faliment și și-a încetat activitatea după arestarea ei.

Ei au susținut, de asemenea, că doar 1% din mărfurile pe care le-a importat în SUA nu aveau autorizația corespunzătoare și erau mostre pentru Săptămâna modei din New York și alte evenimente.

Gonzalez, adresându-se instanței înainte de pronunțarea sentinței, a spus că regretă profund că nu a respectat cu meticulozitate legilor SUA și că singura ei dorință a fost să-și îmbrățișeze încă o dată mama, în vârstă de 103 ani.

„Din adâncul inimii, îmi cer scuze Statelor Unite ale Americii. Nu am intenționat niciodată să jignesc o țară căreia îi datorez o imensă recunoștință”, a spus ea, aproape în lacrimi. „Sub presiune, am luat decizii proaste.”

Procurorii au replicat că Gonzalez a dobândit o mare bogăție și un stil de viață opulent, care contrasta cu viața curierilor pe care i-a recrutat pentru a-și introduce marfa de contrabandă în SUA.

Curierii lui Gonzalez, comparați cu dealerii de droguri

Curierii au fost instruiți să spună că articolele sunt cadouri pentru rudele lor, dacă agenții vamali puneau întrebări.

„Misiunea ei s-a transformat în producerea de infractori”, a spus Watts-Fitzgerald. „Ea a încercat să rescrie legea pentru ea însăși, să o facă în felul ei.”

Potrivit mărturiei co-inculpaților și foștilor ei angajați, înaintea unor evenimente importante de modă, Gonzalez, descrisă ca un micromanager, ar fi recrutat până la 40 de curieri pentru a transporta câte patru genți de designer pe zborurile comerciale.

În acest fel, procurorii estimează că ea a făcut contrabandă cu bunuri care i-au adus până la 2 milioane de dolari în SUA. Avocații lui Gonzalez au contestat afirmația și au spus că fiecare piele costa doar aproximativ 140 de dolari.

Toate pieile erau de la caimani și pitoni crescuți în captivitate. Cu toate acestea, în unele ocazii, ea nu a reușit să obțină autorizațiile de import adecvate de la Serviciul Pește și Faunei Sălbatice din SUA, care se aplică în cazul comerțului cu specii sălbatice pe cale de dispariție și amenințate.

„În 2016 și 2017, oficialii americani au avertizat-o în privința acestor reguli”, a afirmat judecătorul Robert Scola în pronunțarea sentinței sale.

Procurorii au cerut o pedeapsă mai aspră, de la 30 la 37 de luni, dar Scola a spus că ține cont de cele aproape 14 luni pe care le-a petrecut în condiții mai dure într-o închisoare din Columbia, în așteptarea extrădării. Gonzalez, care a fost eliberată pe cauțiune în detenție, la casa fiicei sale din Miami și trebuie să se predea pe 6 iunie pentru a-și începe pedeapsa.

Creațiile sale, purtate de personalități de renume

Salma Hayek, Britney Spears și Victoria Beckham se numără printre celebritățile care au cumpărat gențile de mână ale lui Gonzalez. Lucrarea ei a fost inclusă și într-o expoziție din 2008 la Metropolitan Museum of Art din New York.