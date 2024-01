Bianca Drăgușanu, de nerecunoscut! A rămas fără buze

Bianca Drăgușanu a decis că este momentul să facă o schimbare de look și s-a lăsat din nou pe mâna chirurgilor esteticieni. De data aceasta însă, spune vedeta, a intrat cu totul în „service”: a suferit o operație de lifting facial și și-a topit acidul hialuronic din buze.

„Am foarte mari emoții. Vă prezint astăzi echipa de doctori care urmează să mă opereze în următoarele zile. Urmează să îmi fac o intervenție de lifting facial, dar teoretic vreau să îmi repar toată fața. Fața mea a fost stricată în primul rând de forma buzelor pe care o am și pe care am injectat-o vreo 20 de ani mult și prost iar acum sunt cu echipa de doctori care încearcă să mă repare și cred că o să fie cu succes”, a transmis Biancăi Drăgușanu într-o postare pe Instagram, înainte de intervențiile estetice. „ O să stau fără buze o perioadă foarte lungă și știu că o să fiu diferită. Deci într-o săptămână n-o să mai am buze?”

Personaj controversat în lumea showbizz-ului românesc, iubita lui Gabi Bădălău a fost bombardată cu reacții din partea fanilor, potrivit Click.

Reacția fanilor: „Ți-ai bătut joc de lucrarea Domnului”

„Ferească Sfântul...în loc să faceți ceva cu acești bani, să ajutați un bătrân sau un copil voi îi băgați în buzunar la toți doctorii...ca să ce? Să vă mutileze pe viață...crezând că sunteți prințesele planetei și stăpâniți Pământul”, „Frustrarea că nu mai ești o femeie naturală se demonstrează prin miile de operatii. Ți-ai bătut joc de lucrarea Domnului”, „Super, mult succes! Abia aștept să văd schimbarea. Ești superbă și așa oricum”, acestea sunt o parte din comentariile primite de Bianca Drăguțanu în dreptul postării sale.

Spre deosebire de alte vedete de la noi, Bianca Drăgușanu nu s-a ferit niciodată să recunoască intervențiile estetice pe cared le-a suferit de-a lungtul timpului. Dimpotrivă, chiar! De fiecare dată când a intrat „sub bisturiu” ea a ținut să-și anunțe admiratorii. Operațiile estetice sunt pentru vedetă o mândrie. Și pe bună dreptate căci bianca drăgușanu a suferit transformări absolut uluitoare. Chiar dacă, spun multe guri rele, ar fi exagerat puțin.

Bianca Drăgușanu: „O să mă operez până mor”

„Sunt în cea mai bună variantă a mea deoarece mereu îmi place să fac un update, atâta timp cât mă simt bine în pielea mea. Unii au impresia că eu mănânc botox la micul dejun. E adevărat că sunt operată. Eu nu am ascuns asta niciodată. Nu am venit ca unele să zic ca mi s-au umflat buzele, pentru că am mâncat ardei iute sau ca mi-am pus nu ştiu ce măşti şi de aia nu mai am riduri. Eu am recunoscut toate interventiile. Dacă nu le convine unor invidioşi, e problema lor. Eu o să mă operez până mor”, a mărturisit Bianca Drăgușanu acum ceva timp.