Băutura virală a lui Reese Witherspoon preparată din zăpadă, cafea rece și caramel VIDEO

Reese Witherspoon, actrița premiată cu Oscar, a preparat o băutură cu cafea, caramel și prima zăpadă.

Vedeta, în vârstă de 47 de ani, a împărtășit rețeta cu urmăritorii de pe TikTok, vizualizat de 4,8 milioane de ori. Witherspoon a creat un „Snow Salt Chococinno“ din zăpada căzută în fața casei sale, la care a adăugat cafea rece, caramel sărat și sos de ciocolată, scrie BBC.

"OK, deci am primit o tonă de zăpadă în ultimele zile, așa că am decis să facem o rețetă", spune ea. "Este atât de bună!"

Dar răspunsurile nu au fost cele așteptate, primind comentarii negative. „Sunt atât de mulți oameni aici care spun că zăpada este murdară", spune ea. „Așa că ne-am dus și am luat zăpadă din curtea din spate și am încălzit-o la microunde și este limpede - este rău? Nu ar trebui să mănânc zăpadă?“, se întreabă ea.

Un utilizator TikTok a scris că „mâncăm zăpadă de când ne putem târî".

Un altul a spus: „Întreaga mea familie a crescut făcând înghețată de zăpadă de mai multe ori în fiecare iarnă. 13 dintre noi nu ne-am îmbolnăvit nici măcar o dată din cauza ei“.

Printre comentatori a fost și dr. Zachary Rubin, un alergolog pediatru din Illinois. El a comentat sec: „Nu este mare lucru“.

Oamenii de știință au sugerat că prima ninsoare nu este bună pentru a fi mâncată. După ce o picătură de apă îngheață și formează un fulg de zăpadă, aceasta poate absorbi poluanții din aer în timp ce coboară. Stratul cel mai alb, cel mai îndepărtat de sol, este considerat mai sigur de consumat.

Staci Simonich, profesor de ecologie de mediu și toxicologie la Universitatea de Stat din Oregon, a declarat pentru BBC că zăpada poate fi consumată în condiții de siguranță atâta timp cât provine dintr-o "zonă non-urbană" și că oamenii așteaptă "până la primii centimetri căzuți".