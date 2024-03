Andreea Marin a ajuns la greutatea pe care o avea în liceu. Cum arată vedeta acum

Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme și a ajuns la greutatea pe care o avea în liceu. Kilogramele în plus îi provocau probleme cu respirația și se confrunta cu atacuri de panică.

Ea a mărturisit că nu a luat această decizie pentru siluetă, ci din cauza unei probleme de sănătate. Vedeta nu putea să respire bine și se confrunta cu atacuri de panică și alte complicații.

„Nu am slăbit de dragul siluetei, ci pentru o problemă de sănătate pe care am avut-o. E cu totul altceva! Am ajuns la medic, medicul mi-a spus că acesta este corpul meu, duce până într-un punct și de acolo orice kilogram în plus creează probleme de sănătate. Nu puteam respira bine, aveam o anxietate care venea din acest lucru, atacuri de panică și alte complicații! Lucrurile nu țin de aspectul fizic, ci pur și simplu de probleme care sunt mult mai serioase! L-am ascultat pe medic și așa am și cunoscut-o, ulterior, pe Carmen și am ajuns pe mâinile ei! Nu am renunțat la nimic! (n.r. mănâncă orice). Am renunțat un timp doar, până am slăbit!“, a mărturisit Andreea Marin pentru Ego.

După ce a slăbit 20 de kilograme și a ajuns la greutatea din liceu, nu mai continuă cu procesul de slăbire, însă spune că regulile bune învățate în această perioadă le va păstra pentru tot restul vieții. „Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu! Încerc să respect aceste principii”, a spus Andreea Marin pentru Ego.