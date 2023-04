Secretul succesului Andreei Bălan: „Eu centrez, eu dau cu capul. Sunt propriul manager”

Andreea Bălan a vorbit deschis într-un interviu despre secretul carierei sale de succes, dar și despre relația cu fetițele ei.

În timp ce alți artiști au o întreagă echipă care îi ajută la conturarea brand-ului, Andreea Bălan mărturisește pentru EGO.ro că nu doar că este propriul manager, dar a reușit să le transmită aceeași disciplină și fiicelor sale.

„Am o echipă, mă sfătuiesc cu cei de la casa de discuri, am un bun prieten Alex care mă ajută pe PR, dar și pe editare video, mai am o fată Karin care mă ajută tot așa pe YouTube, pe editare, dar știi cum e, eu centrez, eu dau cu capul. Adică eu sunt propriul manager pentru că am învățat de-a lungul anilor să fac chestia asta foarte bine. De multe ori îmi cer alții sfaturi mie și inevitabil, fără să vrei, înveți. De atâția ani, de 20 de ani, în domeniu, am învățat. Eu știu cel mai bine să mă managerizez pe mine”, a dezvăluit Andreea Bălan.

De asemenea, artista a recunoscut însă că nu se ocupă și de partea legală a contractelor, lăsând asta pe seama specialiștilor, însă nu pentru că nu s-ar descurca, ci pentru că nu mai are răbdare.

„Contractele, ca și plicurile din America Express, le citesc pe diagonală. Când e vorba de contracte le dau unui avocat să le citească. Nu că nu aș înțelege, dar nu am răbdare. Ați văzut că și plicurile din America Express nu puteam să le citesc. Erau misiuni interminabile și o puneam pe Andreea (n.r. Antonescu) să-mi zică ce am de făcut”, a povestit ea.

„Acum serios vorbind. Am un impresar care se ocupă de concerte, el discută cu organizatorii din țară. Pentru că este foarte bine să te reprezinte un impresar, mai ales bărbat fiind, vorbește cu alți bărbați și se înțeleg, dar în schimb tot ce este pe partea de campanii, eu vorbesc cu diferiți colaboratori”, a mai declarat Andreea, completând că nu i-a fost deloc ușor să se descurce în această industrie.

„Nu știu dacă este bine că m-am ocupat eu de-a lungul timpului, deoarece energia mea masculină a fost tot timpul mai proeminentă și mai dezvoltată. A trebuit să mă descurc într-o lume a bărbaților și să rezist fără niciun ajutor și din postura de femeie în industria bărbaților”.

Pe lângă toate aceste abilități organizatorice și de management, Andreea Bălan a recunoscut că are și alte calități și nu prea există domenii în care să nu se descurce.

„Știu să cos, știu să fiu ordonată, să fiu disciplinată, sunt muncitoare, fac sport, mai știu să gătesc un pic așa, nu mor de foame, mă descurc în viață. Dacă mă lași fără un ban oriunde eu știu să mă descurc. Eu plătesc facturile, dar acum e mai ușor, că le plătesc online. Dar și acasă sunt organizată. Toate suntem foarte organizate, ordonate. Fetițele s-au învățat, prin puterea exemplului, să nu-și lase jucăriile oriunde, au camera lor cu jucării, se joacă acolo și le strâng după. Mama, care ține casa, o ține foarte bine. Adică toate patru avem așa o infrastructură extrem de frumoasă. Și datorită acestei infrastructuri și datorită mamei mele eu pot să vin la evenimente și să-mi fac treaba pentru că ea are grijă de casă”, a mai povestit artista.

Între toate aceste activități, prin jocuri, dar mai ales prin puterea exemplului, Andreea nu își neglijează rolul de mamă și încearcă să le învețe pe fiicele sale cum să devină adulți responsabili. Vedeta se mândrește cu atitudinea fetițelor ei față de actele de caritate, explicând că nu le-a învățat pe Ella și Clara să ceară ceva la schimb atunci când își dau din haine și jucării, ci să aștepte să fie recompensate atunci când este cazul.

„Am fost la copiii de la Satele SOS, sunt ambasadoare SOS de câțiva ani, și le-am rugat pe fetițe să facă două sacoși mari cu jucările pe care nu le mai doresc și să le dea la copii. Chiar au pus mai mult decât mă așteptam, adică au fost foarte darnice și sunt mândră de lucrul acesta. Am fost acolo și copiii s-au bucurat și l-a final fetele m-au întrebat dacă acești copii nu au părinți. Le-am explicat că au părinți, dar nu cresc cu ei. Ele apreciază, chiar dacă sunt micuțe, că noi avem o situație un pic diferită. Au învățat să doneze fără să aștepte ceva la schimb. În momentul în care mergem într-o vacanță știu că atunci sunt mai răsfățate și primesc cam tot ce își doresc”, a mai povestit Andreea Bălan.