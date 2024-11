Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce l-a determinat cu adevărat să plece de la emisiunea Chefi la Cuțite de la Antena 1 și să se întoarcă la ProTV.

Acesta a vorbit despre plecarea de la Antenă în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță.

„Este foarte simplu. I-am rugat frumos să facem un singur sezon pe an. De-acolo s-a plecat. Le-am spus tuturor. Nu am spus că vreau să plec, nu, niciodată”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Acesta a detaliat ulterior adevăratul motiv. Se pare că de vină a fost programul încărcat, căruia nu îi mai făcea față.

Cătălin Măruţă: Încă un sezon însemna mai puţin timp liber.

Cătălin Scărlătescu: Gândeşte-te, Dumitrescu, când a intrat în poezia asta, nu avea nevastă. Acum are nevastă, doi copii, vrea să îşi ducă copiii la şcoală. Bontea, copiii lui erau mici, acum fi-su are aproape de 30 de ani, e mare. Eu, poate vreau şi eu să am copii.

Cătălin Măruţă: Şi nu puteaţi să vă înţelegeţi cu ei pe chestia asta?

Cătălin Scărlătescu: Am tot încercat un an, doi.

Întrebat despre banii pe care îi primea, acesta a răspuns:

„Dacă eu îţi rup ţie un picior în momentul ăsta şi-ţi spun: ia de-aici 50.000 sau 100.000 în plus, tu ce face, ţi-l înşurubezi şi o iei la fugă? Nu poţi, băi nene, nu poţi. Am o vârstă.

Gândeşte-te că înainte să plec de la Antenă am avut sezonul 11 Chefi la cuţite, America Express şi Sezonul 12. Am avut un an jumate de mă lătra câinele în curte. Nu a fost uşor să filmez alea. Am muncit de m-a luat dracii la căruţa lor, a noastră. Am tras ca sclavul pe plantaţie.”

Cătălin Scărlătescu vorbit și despre faptul că nu a reușit să ajungă la un acord.

Cătălin Măruţă: Cu Mona aţi lucrat şi în Pro TV, nu aţi putut să ajungeţi să vă înţelegeţi pentru că totul s-a terminat cu iureş şi de o parte şi de cealaltă

Scărlătescu: „Nu cred că este un iureş. Ei au vrut doar să ne sperie şi ne-au făcut un milion de... cum să vii să-mi ceri mie 6 milioane de euro? Pentru ce, băi, 6 milioane de euro?

Ce cer ei în procesele alea te bufneşte râsul. Ei îmi cer bani că am postat ceva pe Instagram, dar jumătate din ele sunt postate de ei. Cum facem? Bontea e genul de bătrân care chiar nu postează nimic, altcineva a postat la el.

Noi am fost nişte băieţi foarte disciplinaţi, să ştii. Cuminţi şi disciplinaţi, altfel nu eram aici. Dacă eram tâmpiţi şi rebeli eram debarcaţi demult, tu ştii cum e cu televiziunea asta.”

Cătălin Măruţă: Mi se pare că după atâţia ani că nu aţi reuşit să ajungeţi la o chestie care să fie de comun acord:. A părut aşa ca un război. A părut ca nişte Chefi care au fost nerecunoscători şi au uitat cine i-a ajutat şi au plecat.

Scărlătescu: O secundă. Nu am uitat niciodată. Nu am uitat niciodată, dar ştii cât am muncit eu la ajutorul ăsta? 12 ani. Am fost târnăcopul numărul unu, cu Bontea şi cu Dumitrescu.

Noi am dus greul. Noi şi cu Nea Mărin. În rest, au mai fost, dar, băi, noi am muncit, ne-am văzut de treabă pur şi simplu, nu poţi să vii şi să spui că..... Am muncit! Cât tribut să plătesc? Până când? După care să vină cineva din spatele Monei cu nişte cuvinte de-alea ciudate aşa. Eu chiar l-am întrebat pe băieţaul ăla, băi, dat tu cine eşti că pe tine nu te cunosc.

El a dezvăluit, de asemenea, că atunci când s-a hotărât să plece avea propuneri din partea mai multor televiziuni.

Cătălin Măruţă: Altă supoziţie a fost că, băi, v-au zis ăia de la Pro TV ceva să vă ia de acolo (de la Antena 1 - n.r.)

Scărlătescu: Nu e adevărat. Şi de la Prima TV am avut propunere. De la Kanal D au fost propuneri în toţi aceşti ani. Tot timpul, e ca la fotbalişti. (...)

Cătălin Măruţă: Şi acum întrebarea roşie: V-au dat mai mulţi bani la Pro TV decât la Antena 1?

Scărlătescu: Asta vrei tu să ştii? Fii atent aici: Da, cu doi lei peste. La noi nu s-a numit involuţie, s-a numit evoluţie, aşa că am evoluat puţin. Mai sus un pic.