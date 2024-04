Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, din nou jurați MasterChef, la PRO TV

Au inspirat milioane de români prin gastronomie, au dărâmat granițele bucătăriei de acasă și, cu pasiune, au transformat fiecare farfurie într-o adevărată operă de artă. Au arătat că și cei pasionați pot deveni chefi în adevăratul sens al cuvântului. PRO TV anunță jurații sezonului 9 MasterChef România: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

„Suntem foarte încântați să anunțăm revenirea formatului TV care a creat o adevărată revoluție culinară și a inspirat milioane de telespectatori în întreaga lume: MasterChef. Știu că mulți telespectatori PRO TV au așteptat această veste și sunt mai mult decât bucuros să anunț faptul că, în 2024, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt cei trei jurați MasterChef România”, a spus Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

„Au trecut 12 ani de când PRO TV a lansat show-ul MasterChef și a prezentat publicului român trei chefi tineri. Multe s-au întâmplat în tot acest timp – Sorin, Florin și Cătălin au devenit unele dintre cele mai îndrăgite și respectate personalități TV din România. MasterChef a evoluat de-a lungul anilor, dar acum a sosit momentul ca cei trei chefi să se întoarcă în bucătăria unde totul a început. Îi întâmpinăm, înapoi la PRO TV, cu mândrie și emoție pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu”, a spus Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

Fie că vorbim despre reinterpretarea unor preparate iconice sau despre crearea unui concept culinar nou, Chef Sorin Bontea a explorat, de-a lungul anilor, în profunzime lumea fascinantă a gastronomiei. „Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu. Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu (râde)”, a spus acesta.

Chef Florin Dumitrescu este una dintre personalitățile gastronomiei românești. Prin viziunea sa a reușit să împingă constant limitele a ceea ce poate fi realizat într-o bucătărie și a inspirat sute de tineri în acest domeniu. „MasterChef este formatul care ne-a lansat și care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire și provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toți să dezvoltăm o întreagă industrie. Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”, a spus Chef Florin Dumitrescu.

Pasiunea lui pentru arta culinară depășește orice imaginație, iar de fiecare dată a arătat că bucătăria este un teren fără limite atunci când vorbim despre gusturi. Revenirea într-un nou sezon MasterChef este pentru Chef Cătălin Scărlătescu la fel ca întoarcerea la locurile natale: „Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut... MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România și îmi doresc ca noii concurenți să vină cu mult curaj, avem nevoie de toți rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună și de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”.

Vrei să fii următorul MasterChef România? Înscrie-te la casting!

Pasionații de gătit dornici să demonstreze unei țări întregi că au toate calitățile pentru a-i impresiona pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, sunt așteptați la casting. Înscrierile sunt deschise chiar acum pe inscrieri.protv.ro. Cel mai așteptat show de cooking se întoarce!