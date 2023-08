Alexia Eram și-a cumpărat din banii proprii mașina la care visa de multă vreme

Fiica Andreei Esca, Alexia Eram, a reușit să-și cumpere singură mașina la care visa de mai mult timp. Ea spune că e independentă financiar și că nu mai ia bani de la părinți din anul al doilea de facultate.

Ea a postat pe rețelele de socializare fotografii cu mașina pe care și-a cumprat-o, unde a împărtășit cu fanii ei vestea. Ea avea o mașină mai modestă, pe care și-o cumpărase cu mai bine de un an în urmă, scrie Libertatea. Mașina visurilor pe care tocmai a achiziționat-o este un BMW M240i și prețul ei pornește de la 58.000 de euro.

„Mi-am dorit foarte mult să conduc, și după ce mi-am luat carnetul am început aventura în trafic cu o mașinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect: Golf 6 2012. Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmări, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile, dar necesare pentru o zi de muncă. Și m-a și plimbat prin vacanțe”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Independentă financiar din anul al doilea de facultate

„A venit vremea să-i mulțumesc și o schimb cu o altă mașină, la care visam de mult, dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei din anul 2 de facultate. Iată-mă, așadar, aici, fericită de achiziție și cu gândul la cum o să o fac și mai frumoasă… pentru că imediat va intra la costum tuning! Surpriză! Nu vă dau mai multe detalii. Revin cu rezultatul și le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea să îmi văd visul împlinit!”, a scris iubita lui Mario Fresh pe Instagram. Alexia Eram, ea este creator de conținut și are mai multe campanii în mediul online. De asemenea, ea lucrează și pentru revista mamei sale, Andreea Esca.

„Sunt de doi ani pe picioarele mele, ca să înțeleagă toată lumea și să nu se mai facă speculații. Întotdeauna am avut sprijinul părinților, nici nu se pune problema. Cred că dacă nu aș fi făcut ce am făcut și nu eram o persoană interesantă sau nu aș fi făcut lucruri inteligente și interesante, oamenii nu m-ar mai fi urmărit. Oamenii cred că dacă tu ești dintr-o familie cu bani, automat tu nu știi să faci anumite lucruri sau speculează că am tot timpul ajutorul părinților. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce am”, a declarat Alexia Eram în cadrul unui podcast.