Mai mulți profesioniști din domeniu au precizat că presupusele operații estetice ale lui Meg Ryan nu au făcut decât să afecteze imaginea actriței.

Meg Ryan, actriţa care a fermecat publicul datorită interpretărilor sale din filme precum „Sleepless in Seattle", „When Harry Met Sally", „City of Angels”, sau „You've Got Mail", este acuzată că ar fi încă o celebritate care a trecut pe la „cuțit” de când a revenit în lumina reflectoarelor.

Speculațiile privind operațiile estetice prin care a trecut aceasta au atins apogeul când Meg Ryan a participat la gala Oscarurilor din 2025, unde a urcat pe scenă pentru a prezenta premiul pentru „Cel mai bun film”, alături de fostul ei coleg, Billy Crystal (din filmul „When Harry Met Sally” n.r.).

Fața actriței a atras cea mai mare parte a atenției, iar acest lucru s-a produs nu tocmai din cele mai măgulitoare motive. În timp ce unii fani au susținut că actrița încă arată ca înainte, alții au fost vizibil deranjați de ceea ce au considerat a fi noua înfățișare radicală a lui Ryan, relatează The List.

O mulțime de oameni au fost de acord, în cele din urmă, că o intervenție chirurgicală plastică proastă a fost responsabilă pentru schimbările suferite de Meg Ryan.

„Nu sunt rău. Spun că mi-aș dori ca ea să îmbătrânească natural. Toate aceste femei de la Hollywood arată la fel și sunt trist să văd asta”, a comentat o persoană.

De asemenea, destul de mulți experți medicali cred cu tărie că Meg Ryan a trecut prin operații estetice la un moment dat. Celebrul chirurg plastician facial dr. Sam Rizk a ținut prima pagină a ziarelor atunci când a criticat-o public pe vedeta din filmul „City of Angels” pentru ceea ce el a considerat a fi o intervenție chirurgicală care a mers prost.

„Este un dezastru”, a declarat Rizk pentru The New York Post. „Cred că și-a făcut un lifting facial greșit, în direcția greșită, lateral, în loc de vertical”. Pentru el, mărimea crescută a buzelor actriței a fost un indiciu clar al procedurilor pe care le-a avut.

Ce spune actrița când e întrebată de operațiile estetice

Actrița s-a apărat atunci când a fost întrebată de zvonurile privind operațiile sale estetice și de părerile fanilor săi.

„Nu pot să fiu atentă la asta. Pur și simplu nu pot”, a precizat Meg Ryan, în timpul unui interviu acordat revistei Glamour în 2023. „Nu merită. Bineînțeles că asta ar răni sentimentele cuiva, dar există atât de multe lucruri mai interesante la care să te gândești. Răutatea și ura sunt doar atât de stupide”, a mai adăugat ea.

De asemenea, când subiectul a fost adus din nou în discuție de publicația Sunday Times, ea a răspuns cu două cuvinte care au sunat ca un mesaj pentru întreaga lume: „Treci peste”.