Actrița Sophie Nyweide, cunoscută prin rolurile sale din „Noah” și „Mammoth”, a murit la doar 24 de ani. Anunțul a fost făcut de familia ei printr-un necrolog publicat online.

Născută pe 8 iulie 2000, în Burlington, Vermont, Sophie Nyweide a fost atrasă de actorie de mică. A jucat prima dată în filmul „Bella” la doar șase ani. A urmat apoi rolul fetiței lui Michelle Williams în filmul „Mammoth” (2009), iar în 2014 a apărut alături de Russell Crowe în superproducția „Noah”.

Sophie a murit pe 14 aprilie, conform mesajului familiei. Nu a fost menționată o cauză a decesului, informează CNN.

„Sophie a fost o fiică, nepoată, soră, prietenă și mătușă iubită”, a scris familia, acre a adăugat:„Creativă, atletică și înțeleaptă peste vârsta ei, Sophie a realizat atât de multe în timpul în care a dansat pe pământ (la propriu – dansa în timp ce mergea)”.

Familia a menționat că aceasta „părea cea mai fericită pe un platou de filmare, devenind altcineva”. „Era un loc sigur pentru ea și se hrănea din energia actorilor și echipelor de filmare care i-au susținut talentul”, a scris familia.

Sophie Nyweide, fiica fostei actrițe Shelly Gibso, avea doar șase ani când a jucat rolul principal în primul ei film important, „Bella”.

„Visa (mai degrabă cerea cu insistență!) să devină actriță, fără să știe că mama ei fusese actriță — a făcut și ea asta cu o ușurință care ne-a uimit pe toți”, se arată în necrologul publicat de familie.

Au urmat roluri în seriale TV precum „Lege și ordine” și filme precum „And Then Came Love” și „Margot at the Wedding”, „Mammoth” și „Noah”.