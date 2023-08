Actorul Darren Kent, cunoscut din rolurile sale din Game of Thrones, a murit la vârsta de 36 de ani

Actorul britanic Darren Kent a mai făcut un rol de notorietate în Dungeons and Dragons. În vârstă de doar 36 de ani, el avea probleme de sănătate de mai mulți ani, însă nu a fost precizată cauza morții încă. Anunțul decesului său a fost făcut de Carey Dodd Associates, agenția care îl reprezenta.

„Cu profundă tristeţe trebuie să vă spunem că dragul nostru prieten şi client Darren Kent a murit liniştit vineri. Părinţii şi cel mai bun prieten al său au fost alături de el. Gândurile şi dragostea noastră se îndreaptă către familia sa în aceste momente dificile”, a scris agenţia pe Instagram.

„Darren nu a fost doar un actor, regizor şi scenarist talentat, ci şi unul dintre cei mai drăguţi oameni pe care am avut plăcerea să îi cunosc. A fost un privilegiu şi o plăcere să fac parte din călătoria lui”, încheie postarea.

Actorul Darren Kent a primit primul său rol important într-un film horror – Mirrors, lansat în 2008, scrie Digi 24. El a apărut, de asemenea, în ultimul episod din cel de-al patrulea sezon din Game of Thrones și în serialul britanic EastEnders. De asemenea, Darren Kent a apărut în filmul Dungeons and Dragons: Honour of Thieves din 2023, unde a interpretat rolul unui cadavru reanimat.

Darren Kent a scris şi regizat mai multe filme, inclusiv drama poliţistă Abusing Protocol în 2015.