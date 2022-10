„Vocea României“: Claudiu Mirică, pe scenă după 11 ani. A făcut ravagii în anii 2000 și a venit să-și cânte „cântecul de lebădă“ VIDEO

Fostul solist al trupei Stigma a părăsit showbiz-ul și România în urmă cu 11 ani. Prezența lui în emisiunea de la Pro TV a umplut scena cu emoții și amintiri.

În anii 2000, clipurile trupei Stigma se difuzau pe toate posturile muzicale, piese precum „Țara din inima ta“, „Jumătate tu, jumătate eu“, „Fraier“ și „Zi-mi noapte bună“ erau pe primele poziții în topuri, iar admiratoarele umpleau sălile de concerte.

După moartea părinților săi, Claudiu Mirică a renunțat la toate acestea și s-a mutat la Paris, unde trăiește și azi și face o meserie cu totul diferită: este restaurator de opere de artă.

Fostul solist a vrut să urce încă o dată pe scenă, pentru „cântecul de lebădă, pentru a închide cercul“, după cum a mărturisit, iar momentul său pe scena de la „Vocea României“ a fost emoție pură.

Claudiu Mirică a interpretat piesa „Voila“, melodie cu care Barbara Pravi a reprezentat Franța la Eurovison 2021, iar Irina Rimes și Denis The Motans au fost antrenorii care s-au întors. La finalul momentului artistic, cântărețul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi, impresionându-i și pe membrii juriului.

Claudiu Mirică la „Vocea României“: „Mi-a fost foarte frică să vin aici“

„Când am venit în România, nu știam prea multă muzică românească, eu nu am crescut cu muzică românească. Dar mi-a plăcut foarte mult «Țara din inima ta». E o melodie pe care o asculți și spui: «Mi-aș fi dorit să fi scris eu piesa asta!»“, i-a spus Denis.

„Numele tău îmi spune că ai făcut cândva istorie! Dacă eu știu numele tău, înseamnă că ai făcut istorie“, i-a spus Irina Rimes. „Sincer, mi-a fost foarte frică să vin aici, pentru că m-am gândit cum o să-mi sune vocea după 11 ani, dar mi-am dorit foarte mult să mai cânt o dată, poate pentru ultima dată, să închid un cerc. Poate sună fatalist și pare cântecul de lebădă al unui artist, dar mi-am dorit foarte mult să simt încă o dată aceste lucruri“, a mărturisit Claudiu Mirică.

„Pe fete le cunosc prea puțin, probabil că nu erau născute când cântam eu, dar vreau să-i spun lui Smiley că a fost cel mai cool coleg din showbiz-ul românesc“, a adăugat el.

Claudiu Mirică a decis să meargă mai departe cu Denis The Motans ca antrenor: „Denis este cel mai aproape de universal meu“, și-a justificat el alegerea.

Viața la Paris: o cameră cu o saltea pe jos

Claudiu Mirică (47 de ani) a fost solist în trupa Stigma, una dintre cele mai în vogă formații românești din anii 2000. Trupa a fost înființată de Cornel Sorian și Emanuel Mirea și a avut un suces uriaș în anii 2000. Claudiu Mirică a venit la Stigma în 2003, după plecarea lui Emanuel, și a făcut parte din acest proiect până în 2005.

În urmă cu mai bine de 11 ani, a decis să părăsească România, după moartea părinților săi. „Am simţit nevoia să mă reinventez. Nu ştiam exact ce să fac, dar aveam o mare admiraţie pentru cultura franceză. Am fost inconştient, nu ştiu cum am făcut nebunia asta, fără să mă aştepte nimeni la Paris. Sincer, am fost nebun. Nu ştiam nici limba franceză. Mi-am făcut valizele şi am plecat, acum nu aş mai face-o, nu aş mai avea curajul, probabil nu mai am nici vârsta. A trebuit să găsesc soluţii ca să trăiesc. Am realizat că toată nebunia asta cu «îmi iau viaţa de la început», de fapt era «viaţa mea continuă cu o cameră şi cu o saltea pe jos». Ăla a fost şocul, însă nu m-am descurajat“, a povestit Claudiu, în emisiunea „Oameni“ de la Canal 33, relatează click.ro.

„Am luat-o de la zero. La început nu aveam drept de muncă. A trebuit să-mi găsesc o şcoală. Şcolile, din păcate, costau foarte mult şi atunci a trebuit să mă înscriu în tot felul de programe pentru emigranţi, ca să am dreptul de a ajunge la şcoală. Prima dată am făcut o şcoală de audiovizual, specializată în montaj, montaj-ficţiune, documentar. Apoi m-am angajat la grupul de radio şi televiziune RTL (M6), unde am lucrat şase luni. Filmam, făceam montaje, erau concerte cu Sting, cu Diana Krall, am cunoscut artiştii francezi cei mai în vogă,“, a mai povestit el în emisiunea „Oameni“.

În pandemie, a fost nevoit să găsească o nouă sursă de venit, aşa că a făcut încă o şcoală, iar în prezent se ocupă cu restaurarea operelor de artă. Claudiu Mirică a mai spus că nu se gândește să se întoarcă în România și că mai vine aici doar în vacanțe.