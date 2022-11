„Vocea României“: 9 concurenți din fiecare echipă merg în knockout-uri. Dintre ei se aleg semifinaliștii

Ultima rundă de confruntări din show-ul de la Pro TV i-a adus pe concurenți cu un pas mai aproape de trofeul mult dorit.

Vineri seara s-a încheiat etapa confruntărilor, iar în fiecare echipă au rămas câte nouă concurenți: șapte învingători în battle-uri și câte doi salvați în ultima clipă. Mai este un singur pas până la semifinale, doar knockout-urile ne mai despart de edițiile live.

Vinerea viitoare, de la 20.30, regulile competiției se schimbă, iar miza devine din ce în ce mai mare. Atunci vom afla și numele semifinaliștilor.

„Vocea României“ a condus vineri seară topul preferințelor telespectatorilor și a înregistrat 7.4 puncte de rating și 24.5% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă a obținut 3.7 puncte de rating și 12.1% share. La nivel național, peste 1.1 milioane de români au urmărit ultima rundă a confruntărilor, iar în minutul de maximă audiență, de la 20.46, peste 1.5 milioane de români au urmărit cea mai tare competiție a vocilor.

Ultimele confruntări din sezonul 10 „Vocea României“ au avut loc vineri seară. Concurenții au demonstrat încă o dată că vocea este despre poveste, despre capacitatea fiecăruia de a se emoționa și de a-i emoționa pe cei care-i ascultă, de a umple scena cu energie și a-și transmite trăirile mai departe. Au fost ultimele 10 dueluri și am aflat care sunt vocile care completează echipele pentru etapa următoare.

Echipa Smiley și Theo Rose a deschis seara cu Jessica Lăzărescu și Max Jorquera, care au cântat „You Are the Reason“. Vocile lor s-au completat perfect și au reușit să creeze un moment special. Laszlo Janoska și Veronica Liberati au urmat în ring, iar vocile lor au plutit pe ritmurile piesei „Unchained Melody“. Cel de-al treilea battle al echipei a fost format din Andra Pierșinaru și Simona Mareș, care au interpretat melodia „Sweet Child o’mine“ într-o variantă funk. Smiley și Theo au ales să meargă mai departe în competiție împreună cu Jessica, Veronica și Andra.

„Vocea României“: ultima rundă de confruntări

Tudor Chirilă a încheiat etapa confruntărilor cu două dueluri de excepție: Liliana Radu - Dana Borteanu și Carmen Cușa - Mihailina Moisa. Fetele au cântat piesele „New Orleans“ și „Army of Me“, au cucerit antrenorii cu timbrele lor vocale puternice, energia debordantă și interpretarea fără cusur. În final, în echipa Tudor au rămas Dana și Mihailina. Și Carmen merge mai departe, dar în echipa Irinei, care a salvat-o de la eliminare.

Și Denis The Motans a trimis aseară în ring trei cupluri formate din: Corina Ivanov - Elis Opriș, Daniel Ciurea - Iulia Gîza și Smaranda Marian - Diana Guia. Concurenții și-au demonstrat abilitățile vocale prin intermediul melodiilor „Nothing Breaks Like a Heart“, „Let me Entertain You“ și „Impossible“, s-au armonizat perfect, au cântat cu pasiune și au transmis foarte multă emoție. Decizia antrenorului a fost dificilă, dar a ales să continue competiția alături de Corina, Daniel și Smaranda.

Irina a creat, împreună cu concurenții săi, două momente memorabile. Denisa Avram și Ionuț Panait au interpretat „Skinny Love“ și au creat un moment plin de sinceritate și sensibilitate. Daria Pintilie și Marina Nanava au transformat piesa „Crazy“ și au demonstrat că merită să meargă în etapa următoare. La finalul celor două dueluri, Irina a ales să le păstreze în echipa sa pe Denisa și pe Daria. Ionuț a fost salvat de Tudor și continuă alături de el drumul la „Vocea României“, iar Denis a mizat pe Marina.