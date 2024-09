Silvia Ioniță pleacă de la pupitrul Știrilor Kanal D. Mesajul prezentatoarei: „Urați-mi de bine și să ne revedem sănătoși curând!”

La doar câteva zile de la plecarea Simonei Pătruleasa de la Kanal D, o altă prezentatoare și-a luat „adio” de la pupitrul știrilor postului TV turcesc. Este vorba despre Silvia Ioniță care a fost o prezență constantă pe micul ecran.

Silvia Ioniță s-a aflat în fața telespectatorilor preț de mai bine de 15 ani. Aceasta a prezentat cele mai recente informații, în fiecare weekend, de la ora 12.00 și 18.00, la Știrile Kanal D.

Conform Paginademedia, prezentatoarea va fi înlocuită de Cosmin Cernat, cunoscut pentru reality show-ul „Exatlon” sau „Insula de 1 milion”.

„Eu sunt ştirist de formaţie. Am învăţat meserie, în TVR, de la Paul Şoloc, Victor Ionescu sau Ilie Ciurescu; poate pentru cei tineri aceste nume nu sunt cunoscute, dar ei au format mulţi oameni de valoare ca prezentatori. La Kanal D tot la ştiri am început, chiar dacă am făcut productie, radio, comentariu sportiv sau reality show. Sunt foarte bucuros să le aduc oamenilor informaţia importantă, relevantă în fiecare weekend”, a declarat Cosmin Cernat.

Cunoscuta prezentatoare a transmis și un mesaj pe contul său de Instagram. Silvia Ioniță a precizat că „viața este despre emoții, despre finețea trăirilor și despre mai nimic material”.

„Nu vă spun telespectatori sau colegi, am ocolit mereu aceste cuvinte aseptice și impersonale, așa că… : Oamenii mei dragi, vă mulțumesc pentru anii în care mi-ați fost alături, pentru fidelitate, prietenie, încredere, gânduri bune, pentru tot ce am construit aici, ca relație, preț de 17 ani! Cu toată această copleșitoare încărcătură emoțională primită, merg mai departe! Așa sunt eu, mă încăpățânez să cred că, până la urmă, viața este despre emoții, despre finețea trăirilor și despre mai nimic material, și cu voi in inimă, o voi construi la fel! Urați-mi de bine și să ne revedem sănătoși curând! Cu recunoștință pentru tot ce m-ați lăsat să trăiesc și să înțeleg, vă îmbrătișez!”, se arată în postarea cu pricina.

Amintim faptul că Simona Pătruleasa a spus „adio” postului TV turcesc, după ce Știrile Kanal D de la ora 9 au fost scoase din grila de toamnă.