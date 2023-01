Serialul fenomen „Suleyman Magnificul“ e din nou disponibil pentru români. Unde poate fi văzut

Producția turcească a bătut recorduri de audiență când a fost difuzată la Kanal D, iar acum este disponibilă din nou pentru vizionare.

Începutul de an aduce o mulțime de surprize abonaților Voyo. Prima lună din 2023 vine cu filme și seriale de succes, cele mai tari meciuri din Cupa Angliei și galele UFC. În plus, cel mai așteptat show al momentului, „Survivor România“, va fi disponibil online, înainte de difuzarea la TV.

Totodată, „Suleyman Magnificul“, unul dintre cele mai urmărite seriale din Turcia, dar și din România, când a fost difuzat la TV, ajunge în ianuarie pe Voyo. O adevărată incursiune în lumea orientului din secolul al XVI-lea, atunci când la conducerea Imperiului Otoman ajungea Suleyman. Producția arată de la poveștile din harem, disputele politice ale vremii, istorii personale, până la poveștile de dragoste ce prindeau contur la curtea sultanului.

Reality-show-ul „Survivor România“ începe din 9 ianuarie la Pro TV. 24 de concurenți și-au dorit să-și testeze limitele, să arate că nu există imposibilul și au reușit! Din ianuarie, abonații vor putea vedea, în avans, competiția care a demonstrat de-a lungul anilor că oamenii se pot adapta celor mai dificile condiții și pot învinge orice dificultăți.

Ce filme și show-uri se mai difuzează din ianuarie

Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, de la masa juriului "Românii au talent", Pavel Bartoș și Smiley, din culise, revin în sezonul #13MAGIC. Din 20 ianuarie, telespectatorii vor vedea momente cu oameni obișnuiți care se transformă în eroi ai întregii țări, la PRO TV. Show-ul va fi disponibil, în avans, pe platforma de streaming.

În primul weekend din ianuarie, cele mai așteptate meciuri din Cupa Angliei sunt LIVE pe platforma online. Pasionații de fotbal vor putea vedea, printre altele, și meciurile dintre Manchester United și Everton (vineri, 6 ianuarie, de la ora 22:00), Liverpool FC și Wolverhampton Wanderers FC (sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 22:00), Manchester City FC – Chelsea FC (duminică, 8 ianuarie, de la ora 18:30) sau Oxford United și Arsenal (luni, 9 ianuarie, de la ora 22:00). Fanii sportului de contact vor putea urmări duminică, 15 ianuarie, gala UFC în care luptă Imavov vs. Gastelum, iar pe 22 ianuarie, UFC 283 Teixeira vs. Hill. În plus, utilizatorii vor avea acces, LIVE, și la Campionatul Național de handbal feminin.

Totodată, abonații au o selecție impresionantă de filme. Titluri precum „Un tataie de coșmar“, „Jaful secolului“, „Pasager în trenul terorii“, „Need for speed: Începuturi“ și „Minte criminală“ vor fi disponibile luna aceasta.