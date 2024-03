Pericol, certuri şi iubire la Survivor All Stars din 26 martie 2024

De la certuri crunte, doi concurenţi au ajuns la gesturi tandre, făcute chiar în fața camerelor.

Dacă în urmă cu doar două luni, Zanni o jignea pe Alexandra Duli, după ce, sub influența entuziasmului, a dansat twerk în fața tuturor, în ediția de marți, 26 martie 2024, într-o atmosferă romantică, euforică și plină de sentimentalism, același Zanni a sărutat-o pe Alexandra Duli și i-a oferit în dar o floare albă, chiar înainte de joc.

Nici notele războinice nu au lipsit

Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu și-au aruncat cuvinte dure la Survivor All Stars, după proba care a agitat spiritele în jungla domincană.

În plus, surprizele neplăcute nu s-au oprit aici. Unul dintre concurenții din tabăra Războinicilor s-a accidentat grav. Este vorba, în mod neașteptat, despre Alex Delea. Tânărul a avut nevoie să fie cusut de specialist, astfel încât pentru o perioadă de 7 zile nu va mai putea participa la jocurile sau probele din Republica Dominicană.

„Abia așteptam momentul când să dorm pe o saltea, dar nu mă gândeam să fie scenariul atât de rău. În capul meu era și este o harababură, nu-mi vine să cred ce se întâmplă în momentul ăsta. Nu am pățit așa ceva în viața mea. Am căzut cu genunchiul într-o piatră foarte ascuțită, piatra a intrat foarte adâns. Am mers la urgențe, la spital. Mi-a cusul genunchiul. Am avut foarte mult noroc, a fost o chestie de milimetru”, a declarat Războinicul de pe patul de spital.