New Amsterdam, declarat cel mai bun serial de televiziune în 2021, debutează la Prima TV

New Amsterdam este cel mai vechi spital public din America. Aici există o regulă unică, diferită de celelalte spitale: indiferent dacă pacienții suferă de Ebola, sunt prizonieri ai unui penitenciar de înaltă securitate sau președinți ai Statelor Unite, toți, fără excepție, sunt tratați sub același acoperiș, la fel! Dar, ca în majoritatea instituțiilor publice medicale din lume finanțate de stat, subfinanțarea erodează dramatic reușita eforturilor doctorilor.

Așa începe povestea serialului New Amsterdam, o producție iubită de milioane de oameni, care ajunge acum pe micul ecran și în România, la Prima TV. Joi, 06 octombrie, de la ora 21.00, Max Goodwin, noul director medical de la New Amsterdam, tulbură așa zisa normalitate a vieții medicale de aici. New Amsterdam este un serial multiplu premiat cu premiul Asociației Criticilor de film pentru Televiziune pentru cel mai bun serial de televiziune în 2021, premiul CinEuphoria 2020 pentru Libertatea de expresie și premiul de Onoare - CinEuphoria 2020, acordat actorului Ryan Eggold.

Temele abordate în serial sunt extrem de actuale și pentru realitatea din sistemul medical românesc, pornind de la birocrație la subfinanțare, la personal insuficient până la subaprecierea pacienților față de actul medical. Max, interpretat magistral de Ryan Eggold, își propune să anihileze birocrația și să ofere îngrijiri excepționale. Fără să accepte „nu”, drept răspuns, dr. Goodwin începe să desființeze vechile obiceiuri din spital și demonstrează că nu se va opri de la nimic pentru a da o viață nouă acestui centru medical cu personal insuficient, subfinanțat, subapreciat.

Povestea serialului este reală, personajul Max Goodwin este inspirat de cel al unui un medic care a sfidat sistemul dintr-un vechi spital și a povestit evoluția a doisprezece dintre pacienții săi, luptându-se, el însuși, cu cancerul! Acest medic a fost consultant pentru producție.

Plin de dinamism și bogat în trăiri și răsturnări de situații spectaculoase, New Amsterdam spune, din 06 octombrie, de la ora 21.00, la Prima TV, povești emoționante ce au în centru altruismul și dragostea de oameni. Producția are 5 sezoane, ce se vor vedea în fiecare joi, la Prima TV.