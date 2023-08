Mircea Radu revine în televiziune. Va avea emisiune la postul lui Florin Pandele

Din luna septembrie, prezentatorul revine pe micul ecran, cu o emisiune la Metropola TV, pot deținut de primarul din Voluntari.

„Back in business“, a fost anunțul concis făcut de Mircea Radu pe contul său de Instagram. În videoclipul care însoțește postarea, prezentatorul dezvăluie că revine în televiziune. Acesta va realiza emisiunea „Noi, românii“, la postul Metropola TV, și a filmat deja câteva ediții în țări din Europa. Mircea Radu și-a anunțat într-un mod original revenirea, de pe terasa unei cafenele din Paris.

„Salutare, prieteni! E o vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă, pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește «Noi, românii» și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța. Premiera emisiunii va fi la mijlocul lunii septembrie. De mâine, pe canalele mele de social media, am să vă dau amănunte despre această emisiune“, a spus Mircea Radu în clipul postat pe Instagram.

Mircea Radu și-a început cariera la postul public de televiziune, ca prezentator de știri. A fost unul dintre cei mai de succes prezentatori din România, cunoscut mai ales pentru emisiunea „Din dragoste”, de la Antena 1, care i-a adus o notorietate greu de egalat. A revenit la Televiziunea Română, unde a prezentat emisiunile „ÎnTrecerea anilor“, „Femei de 10, Bărbaţi de 10“ (alături de Marina Almășan) și „Down the road. Aventura“, dar a deținut și funcția de coordonator al Comunicării din TVR.

În ultimii ani, celebrul realizator s-a retras din televiziune și a dat aglomerația din Capitală pe viața liniștită din Piatra Neamț, unde a oferit consultanță juridică unor firme, dar s-a ocupat și de livada sa.

Metropola TV este un canal generalist cu acoperire națională, deținut de primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. Televiziunea a primit licență pe 3 martie 2020 și a fost lansată pe 15 august 2020.

Postul a fost, inițial, un canal regional pentru București și Ilfov, iar în ianuarie 2021 s-a extins la nivel național. Printre vedetele postului Metropola TV se numără Robert Turcescu, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu.