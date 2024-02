Mircea Badea, într-o postură inedită. Vedeta TV va comenta Formula 1: „Nu am ratat nicio cursă”

Mircea Badea va fi văzut într-o nouă postură. Vedeta TV va comenta Formula 1, după ce Antena 1 și Antena 3 au reușit să obțină drepturile de difuzare şi vor transmite calificările şi cursele.

Conform Fanatik, Mircea Badea va fi comentator special pentru cursele de Formula 1 difuzate de Antena 1 și Antena 3. El va fi invitatul lui Cătălin Cedric Ghigea.

„Voi comenta Formula 1 la Antenă, începând cu acest weekend. Am vorbit, ne-am înțeles, am bătut palma. Ca voi, am fost telespectator al F1 pentru cel puțin 25 de ani și nu am ratat nicio cursă (unele le-am vazut înregistrate). De mulți ani am și abonament la F1TV. În fiecare zi citesc cel puțin 1.5 ore despre F1”, a spus Cătălin Cedric Ghigea, comentatorul principal al curselor de Formula 1 la Antene.

Antena 3 va intra în direct de la Formula 1 abia de săptămâna viitoare şi va transmite, pe 8 martie, calificările, iar pe 9 martie, Marele Premiu al Arabiei Saudite.

Antena 1 va fi prima dintre televiziuni care va intra live cu Formula 1 în acest sezon. Vineri, 1 martie, atunci când sunt programate calificările din primul mare premiu al anului 2024, Antena 1 va transmite în direct din Bahrain. Marele premiu din Bahrain, programat pentru 2 martie de la ora 17.00, va fi difuzat, în direct, de Antena 1.

De șapte ori câștigător de Formula 1, Hamilton va concura pentru Ferrari din 2025. Anunțul a dus la creșterea acțiunilor Ferrari

Anterior, britanicul a reprezentat echipe de Formula 1 precum Mercedes și McLaren.

De șapte ori campion mondial la cursele de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, va concura pentru echipa Ferrari din sezonul 2025, a declarat serviciul de presă al echipei italiene. Britanicul a semnat un contract pe mai mulți ani cu Ferrari, care, la sfârșitul sezonului 2024, îl va pierde pe pilotul spaniol Carlos Sainz Jr.. Hamilton concurează în actualul sezon 2024 pentru echipa de Formula 1 a Mercedes.

„Am avut 11 ani incredibili cu această echipă și sunt atât de mândru de ceea ce am realizat împreună”, a spus Hamilton. „Mercedes a făcut parte din viața mea din 2013, acolo am crescut, așa că decizia de a pleca a fost una dintre cele mai dificile decizii pe care a trebuit să le iau vreodată. Dar a venit momentul să fac acest pas și sunt încântat să accept o nouă provocare. Îi voi fi mereu recunoscător Mercedes pentru sprijinul lor incredibil, recunoscător lui Toto Wolff (CEO-ul echipei) pentru prietenia și conducerea sa și vreau să termin la un nivel înalt împreună. Sunt 100% hotărât să arăt cele mai bune rezultate în acest sezon și să fac ca ultimul meu an cu echipa să fie de neuitat”.