„Las Fierbinți“: Dalida dă în patima păcănelelor și începe să fure

În episodul din această seară al serialului de comedie de la Pro TV, personajele trec prin noi aventuri tipice pentru satul Fierbinți.

Rață are o problemă: i-a fost furată mașina, dar și Gianina are o problemă: Dalida i-a furat o bluziță de acasă, pentru că „bagă bani la păcănele“. Salvarea lor e la primărie, la Vasile și la Robi, care ar trebui să găsească o soluție pentru situația fără precedent din Fierbinți. Consternat de cele întâmplate, Robi deschide o anchetă, dar nu e lămurit cum arată mașina, ce culoare are și alte detalii care l-ar ajuta să găsească vinovatul.

Pe de altă parte, pe Dalida „a luat-o valul rău de tot“ cu jocurile de noroc. „Numai dacă vorbește de păcănele sau aude pe cineva vorbind de păcănele, i se umezesc ochii-n cap de zici că-i vine să plângă, dar ea de plăcere face așa. Fură și vinde tot ce-i cade-n cale, e mai rău decât Ardiles“, îi spune Gianina primarului. Dar nu e singura care are această problemă, Ardiles și Robi sunt și ei păgubiți.

În tot acest timp, Dorel și Giani își deschid o afacere și sunt ocupați până peste cap, nu mai fac față solicitărilor. Au un plan pe termen lung și știu perfect fiecare pas pe care trebuie să-l facă. Despre ce este vorba, vedem în seara aceasta.

De la 20.30, aflăm cum decide Vasile să facă dreptate și care sunt măsurile pe care le ia în acest sens. Noul episod „Las Fierbinți“este disponibil și online, pe VOYO, unde poate fi urmărit în avans.