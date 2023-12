Iuliana Tudor explică de ce a rămas în TVR deși i s-a luat emisiunea

Iuliana Tudor a mărturisit în podcastul lui Mihai Morar că, deși în toamnă emisiunea i-a fost scoasă din grila TVR, ea a ales să rămână în continuare în echipa din Pache Protopopescu. Vedeta a mai spus că în trecut a primit o ofertă din partea celor de la Pro Tv însă a refuzat-o.

Iuliana Tudor este plătită în continuare de Televiziunea Română, chiar dacă emisiunea ei, „Vedeta populară”, a fost scoasă de pe post. Din motive financiare, spune vedeta, care a ales să apară doar duminica și în unele producții speciale de sărbători, scrie ziarul Libertatea.

Iuliana Tudor: „Asta e! Am înțeles”

Emisiunea Iulianei Tudor a fost scoasă de pe post în octombrie. În astfel de condiții, oricine ar fi plecat în altă parte. Nu și Iuliana. „Decizia managementului a fost din rațiuni financiare ca în această toamnă programul să nu fie. Evident, personal, ca realizator, n-am primit cu bucurie. Nu te poți bucura că nu faci emisiunea, asta este clar, dar am înțeles. Ei știu mai bine ce au de făcut acolo. Am mers mai departe, am găsit soluția ca în fiecare duminică seara, acolo unde este tronsonul unde am fidelizat publicul nostru la «Vedeta populară», să le oferim spectacole de folclor din toată țara. A rămas o conectare directă, sunt producții pe care le-am înregistrat, montat și prezentat oamenilor”, a declarat Iuliana Tudor într-o revistă pentru femei.

De sărbători, Iuliana Tudor va face parte dintr-o serie de producții speciale. În Ajunul Crăciunului va fi difuzată o emisiune de colinde, iar în seara de Crăciun va avea loc o gală de muzică populară.

De ce a refuzat Iuliana Tudor oferta de la ProTv

Iuliana Tudor a mărturisit în cadrul podcastului că a refuzat o ofertă primită de la Pro TV și a explicat motivele alegerii sale. S-a întâmplat înainte să apară la TVR cu emisiunea „Vedeta populară”. „Când am primit ofertă de la Pro TV am cerut, în schimbul proiectului care mi-era propus, un spațiu pe Acasă TV să rămân și cu ceea ce fac eu pe folclor. N-au dorit atunci. Au fost niște discuții, nu pot să zic că au mers foarte departe. Eu am ținut cu dinții de lumea aceasta în care am simțit că Dumnezeu m-a așezat cu o misiune. Când înțelegi asta nu te poate tenta niciun contract oricât de consistent ar fi”, a mai declarat Iuliana Tudor. Așadar, pentru că nu a primit o emisiune și despre tradiții și obiceiuri populare, vedeta TVR a spus mai marilor din Pro un mare „NU”. Asta, deși tot ea recunoaște că i se propusese un salariu mult mai mare. „În România, din păcate, din punct de vedere financiar, televiziunea publică este foarte departe de ceea ce înseamnă o televiziune comercială. Distanța este uriașă.

Foarte mulți dintre colegii mei de la televiziuni comerciale m-au certat. Brenciu chiar îmi tot spune: «De ce stai în continuare?». Nu e doar despre loc, e despre ce fac. N-am putut face acest lucru în altă parte. Și am o echipă extraordinară, sunt argumente puternice”, a mai declarat Iuliana Tudor în podcastul lui Morar.