Andrei Ursu și Vlad Condurache au fost eliminați de la Asia Express 2024 în ediția din 19 septembrie, după ce au terminat pe ultimul loc în cursa pentru ultima șansă. Înainte de a părăsi competiția, Andrei i-a încurajat concurenții să rămână fideli valorilor lor.

În ediția din 19 septembrie a emisiunii Asia Express 2024, care a fost lider de audiență, Andrei Ursu și iubitul său, Vlad Condurache, au fost eliminați după o cursă dificilă pentru ultima șansă. Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, precum și Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, au reușit să se salveze de la eliminare.

Andrei Ursu a declarat înainte de verdict că nu are regrete și le-a sfătuit pe celelalte echipe să-și păstreze valorile și principiile. Echipa sa a întâmpinat dificultăți suplimentare din cauză condiției fizice mai slabe în comparație cu celelalte echipe, dar și pentru că echipa era formată din doi bărbați.

Lupta pentru a rămâne în competiție a fost extrem de dificilă în Bangkok, cu temperaturi ridicate, aglomerație și trafic infernal. Deși Andrei și Vlad au depus eforturi considerabile și s-au implicat în fiecare misiune, au sosit pe ultimul loc la Irina aseară, iar „Zeul” a fost roșu, ceea ce a dus la eliminarea lor.

„Ne-am fi dorit din toată inima să rămânem în joc cât mai mult, să mergem cât mai departe. Dar atât cât a durat, a fost incredibil”, a spus Vlad.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a declarat Andrei Ursu.

Andrei a adăugat: „Mulțumim, Asia Express! A fost o super-experiență! Aventura asta te face să-ți reevaluezi viața chiar și după trei etape.”

Cei doi concurenți și-au încheiat parcursul pe Drumul Zeilor exact în etapa în care câștigaseră o amuletă.

Ce a transmis Andrei Ursu după eliminarea din competiție

Andrei a postat un mesaj emoționant pe Instagram după eliminare, mulțumind pentru experiența și sprijinul primit. El și Vlad au petrecut o mini vacanță în Bali după ce au ieșit din competiție, așteptând încheierea emisiunii și pe celelalte echipe, și s-au bucurat de Asia ca turiști.

„Mulțumim pentru această experiență minunată! Mulțumim tuturor pentru sprijin și mesajele voastre frumoase, ne bucurăm că ne-ați îmbrățișat cu mintea și inima deschisă. Mâine o să postez mai multe din perioada noastră de după emisiune în Asia, pentru că după cum am promis, i-am așteptat pe ceilalți în Bali. Am continuat Drumul Zeilor, însă ca turiști și tare frumos a fost. Vă pupă ursuleții”, a scris artistul pe Insta Story.

Emisiunea difuzată de Antena 1 a fost lider de audiență, cu o medie de 5.8 puncte de rating și 21.8% cotă de piață pe publicul comercial de 21-54 de ani. În minutul de aur, la ora 21:17, 1.082.000 de telespectatori au urmărit cursa pentru ultima șansă, potrivit Antena 1.

Noul sezon al emisiunii Asia Express aduce în prim-plan un test extrem al dragostei, credinței și reinventării. Cele nouă echipe participante vor parcurge un traseu de 7.000 de kilometri din Thailanda în Malaezia și Indonezia, cu destinația finală Bali. Concurenții, printre care Anca Țurcașiu, Mihai Găinușă, Nicolai Tand și alții, vor face față provocărilor fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate.