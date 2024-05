„Copiii spun“, momente de colecție: „Există rai, dar nu există drăcușori“ VIDEO

Copiii, cu farmecul vârstei lor, ne dau de fiecare dată o lecție de viață. Într-o emisiune de colecție a lui Virgil Ianțu, un băiat a spus că există Rai, dar nu există și drăcușori.

Același copil i-a spus prezentatorului că „toți putem face greșeli. Dacă cineva face o greșeală, trebuie să-și ceară scuze“.

Emisiunea prezentată de Virgil Ianțu a avut record de audiență de fiecare dată. El mai este cunoscut ca prezentator al emisiunii „Vrei să fii miliardar/milionar“, ca membru al juriului în cadrul show-urilor „Star Factory“ şi „Megastar“, ca gazdă a emisiunilor „Big Brother“, „Da sau Nu?“, „70’s show“, „Mobilul“ şi ca simpaticul partener de dialog al copiilor care „spun lucruri trăznite“.

Într-un interviu acordat codidianului Adevărul, Virgil Ianțu mărturisea că „pentru emisiune asta nu m-am pregătit. Cred că faptul că am încercat să mă joc cu ei la nivelul lor şi să-i consider nişte adulţi prin discuţii, prin atitudinea faţă de ei, cred că asta ne-a apropiat. Observ şi astăzi că funcţionează. Mie îmi place să vorbesc aşa cu copiii, să glumesc cu ei. Fiica mea are un simţ al umorului extraordinar de fin, joacă bine umorul, ştie cum şi când să-l facă, are şi ironie şi de toate“.