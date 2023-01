Cum a schimbat show-ul „America Express“ relația dintre Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu FOTO

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, au decis să-și testeze limitele personale, dar și pe cele din cuplu, în show-ul de la Antena 1.

Au mai rămas doar două zile până la aventura „America Express – Drumul Aurului“, care începe la Antena 1 cu o premieră maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20.00, și luni, marți și miercuri, de la 20.30.

În cele patru ediții consecutive, telespectatorii vor urmări începutul unei curse nebune, în care adrenalina se îmbină cu misiunile inedite, ce provoacă abilitățile concurenților. Cele 9 perechi de vedete care se aliniază la start au în față un traseu impresionant, de peste 7.000 de kilometri, ce traversează Mexic, Guatemala și Columbia.

Doi dintre concurenții care au decis să-și testeze, pe Drumul Aurului, limitele personale, dar și pe cele din cuplu, sunt Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru.

„«America Express» înseamnă niște peisaje superbe și niște oameni minunați. Aici ne-am descoperit niște abilități la care nici nu visam și am trecut prin niște experințe incredibile. E foarte frumos. Îmi place la nebunie acest concurs”, a declarat, entuziasmată, Doina.

Actrița a mărturist că ea și partenerul ei au ieșit diferiți din această competiție și ca relația lor s-a schimbat, s-a cimentat. „Eu mă simt foarte norocoasă că sunt în această emisiune, că împart această experiență cu partenerul meu de viață. Ne-am cunoscut mult mai bine aici, ne-am văzut limitele și am încercat să le depășim“, a concluzionat Doina.

„E o experiență spectaculoasă, îmi pare bine că mi s-a întâmplat până la vârsta asta. Că dacă m-ați fi luat la «America Express» la 70 de ani... (râde) Aici am făcut niște lucruri pe care nu le-am făcut niciodată: deposedează oamenii de cele mai diverse lucruri, pune-i să te ducă dintr-un loc în altul, fă-i să nu mai plece în direcția lor, să empatizeze cu tine și să creadă că și ei concurează”, a spus Chef Scărlătescu.

„Eu prind repede limbile străine. Dar spaniola chiar am prins-o de foame. De nevoie am reușit să inventez niște fraze care sunt doar ale mele și care conving oamenii aici. Am dezvoltat niște strategii și la autostop. Eu vă spun sincer că voi ieși pe Ștefan cel Mare să fac autostopul spre serviciu“, a glumit el, adăgând că a pornit în această cursă extrem de motivat – cu atât mai mult pentru a nu fi ținta glumelor lui Chef Sorin Bontea, cel care a câștigat sezonul 3 „Asia Express“ alături de Răzvan Fodor.

Alături de cei doi, pe Drumul Aurului, pornesc Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela. Acestea sunt vedetele care, în acest sezon, concurează pentru marele premiu de 30.000 de euro.