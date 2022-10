„Chefi la cuțite“: cine e cel mai ghinionist chef în lupta pentru amuletă

Proba pentru cea de-a 16-a amuletă a fost una dificilă pentru Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Cei trei au gătit cu un ingredient pe care nu l-au mai folosit niciodată: ouă de emu.

Surprizele s-au ținut ține lanț la „Chefi la cuțite“, jurații fiind provocați să gătească, în lupta pentru amuletă, cu un ingredient misterios, în fața căruia au trăit minute bune de confuzie. „N-am mai gătit în viața mea cu așa ceva!“, a reacționat Chef Sorin Bontea.

Gina Pistol a adus niște cloșuri misterioase în bucătărie, iar cei trei au fost puși să gătească ouă de emu, mai exact un kilogram de ouă. Florin Dumitrescu a decis să prepare o cremă de zahăr ars, Sorin Bontea a făcut mousse de ciocolată, iar Cătălin Scărlătescu a pregătit o Pavlova.

Doar o oră au avut la dispoziție pentru termina preparatele, jurizate ulterior de chef Adrian Mihăilescu. Acesta a stabilit că amuleta merge la Sorin Bontea, lucru care l-a supărat pe Scărlătescu.

„E supărat, nici nu mai vorbește cu mine“, a spus câștigătorul probei. „Sper să mai fac și eu ceva pe ultima sută de metri“, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, care are cele mai puține amulete: doar trei. Sorin Bontea are șapte amulete, iar Florin Dumitrescu are șase.

În ediția de miercuri a show-ului „Chefi la cuțite“, invitat special a fost What’s Up, care nu numai că a gătit (un preparat libanez, ras asfour de vită cu sos de rodie), dar a și compus o piesă pentru chefi.