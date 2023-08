Campionul național la powerlifting vine la „Chefi la cuțite“: „Bucătăria mi-a schimbat viața după ce am fost arestat“

Preselecțiile acestui sezon se anunță pline de povești impresionante și întâlniri memorabile, dar și de verdicte neașteptate.

Mai sunt trei zile până la premiera sezonului 12 al show-ului culinar de la Antena 1, iar chefii intră din nou în platoul jurizărilor pe nevăzute, pentru a descoperi noi talente în arta gastronomiei cu care să se avânte în bătălia pentru încă un trofeu al celui mai urmărit show culinar.

Unul dintre concurenții care vine în emisiune în acest weekend este Alexandru Bunea, sportiv de performanță și bucătar. Campion național la powerlifting, el și-a descoperit pasiunea pentru gătit în același timp cu cea pentru sport, după o perioadă neagră din viața sa.

„Când aveam 14 ani, părinții mei au divorțat, iar eu am început să lipsesc des de la școală. Ulterior, am renunțat la studii și am intrat în niște anturaje dubioase. Dar până să fiu arestat pentru trafic de droguri nu am realizat cu adevărat că o luasem pe o pantă greșită. Am scăpat cu o suspendare, dar acela a fost momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața“, a mărturisit Alexandru, pe care sportul, dar și descoperirea meseriei de bucătar l-au ajutat să se reinventeze, găsindu-și un nou drum care i-a adus multe satisfacții.

Când începe „Chefi la cuțite“

Întreaga poveste telespectatorii o vor afla în acest weekend, când Alexandru va găti în bucătăria show-ului culinar, cu speranța că preparatul său îl va propulsa în etapa următoare a competiției.

→ Imaginea 1/4: Chefi la cutite 12 Alexandru Bunea jpg

Noul sezon începe pe 2 septembrie, cu cinci ediții consecutive, sub sloganul „Hai la masă, România!“. După retragerea Ginei Pistol, show-ul culinar va fi prezentat de Irina Fodor: sâmbătă și duminică, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.

După cele cinci ediții-maraton, emisiunea va avea câte patru ediții săptămânale, show-ul culinar urmând să fie difuzat în fiecare duminică, luni, marți și miercuri. Excepție vor face edițiile ce urmează imediat premierei maraton, programate sâmbătă și duminică, 9 și 10 septembrie, de la 20:00, și luni și miercuri, 11 și 13 septembrie, de la 20:30.