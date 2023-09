Viitor preot, Adrian Galbinu i-a impresionat pe jurații de la Vocea României. Smiley: „Nu am avut niciodată…” VIDEO

Adrian Galbinu are 22 de ani, provine din județul Galați, însă locuiește în București, unde studiază teologia. Tânărul este fascinat de Divinitate, iar acest lucru l-a ajutat să își găsească liniștea sufletească și fericirea.

La Vocea României, Adrian Galbinu a venit sigur pe el, îmbrăcat în haine de preot și a cântat superba piesă „Hallelujah”.

Vocea lui i-a surprins pe antrenori, primul care s-a întors fiind Smiley, care a avut o reacție savuroasă văzându-l îmbrăcat în veșminte sfânte. Până la finalul piesei, acesta a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.

Totuși, Tudor Chirilă a avut un as în mânecă și i-a pus pe mut pe Horia Brenciu și Theo Rose, pentru a avea mai multe posibilități de a-l convinge pe Adrian să vină în echipa lui:

„E foarte important că în acest sezon există acest buton, ca să am și eu parte de liniște”, a spus Tudor.

„Și eu am cântat la Biserică atunci când eram mic, în seara asta ai cântat așa curat, nu aveam cum să mă întorc. Nu am avut niciodată un om îmbrăcat în straie preoțești la Vocea României. Mi-aș dori foarte tare să te am în echipa mea, ești o voce cu care am lucrat și cu care vreau să lucrez”, a declarat Smiley.

Momentele nostime au început atunci când Theo Rose și Horia Brenciu au jucat mimă pentru a-l convinge pe Adrian să aleagă echipa lor.

În final, Adrian a ales să meargă mai departe alături de Smiley.