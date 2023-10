The Beatles va lansa săptămâna viitoare „ultimul cântec“. Pe noua melodie este și vocea lui John Lennon

La mai bine de 50 de ani de la destrămarea The Beatles, trupa a anunțat lansarea "ultimului lor cântec".

Intitulat Now And Then, acesta se bazează pe o înregistrare demo din anii 1970 a lui John Lennon și a fost finalizat anul trecut de Sir Paul McCartney și Sir Ringo Starr, scrie bbc.com.

Sir Paul a prezentat cântecul într-un interviu acordat BBC în această vară, spunând că tehnologia AI a fost folosită pentru a "extrage" vocea lui Lennon de pe o casetă veche.

Piesa va fi difuzată în premieră joi, 2 noiembrie, la ora 14:00 GMT.

De asemenea, va apărea pe versiunile nou-remasterizate ale albumelor Red și Blue ale trupei The Beatles, care vor fi lansate pe 10 noiembrie.

Lansate inițial în 1973, compilațiile care acoperă întreaga carieră au fost descrise de revista Rolling Stone ca fiind "probabil cele mai influente albume de mari succese din istorie".

Cele două volume, care cuprind de la Love Me Do până la The Long And Winding Road, sunt împărțite, în esență, între primele zile de glorie ale trupei (albumul Red) și ultima perioadă mai experimentală și mai expansivă (albumul Blue).

Într-un comunicat de presă, supraviețuitorii Beatles au declarat că finalizarea cântecului a fost o experiență suprarealistă.

"Era acolo, vocea lui John, limpede ca cristalul", a spus Sir Paul. "Este destul de emoționant. Și noi toți cântăm pe ea, este o înregistrare autentică Beatles. În 2023, să lucrezi încă la muzica Beatles și să fii pe cale să lansezi un nou cântec pe care publicul nu l-a auzit, cred că este un lucru interesant."

"A fost cel mai apropiat moment în care îl vom avea din nou în sală, așa că a fost foarte emoționant pentru noi toți", a adăugat Starr. "A fost ca și cum John era acolo, știți. Este foarte departe".

Now And Then a fost scrisă inițial de John Lennon după despărțirea de Beatles în 1970 și a circulat ani de zile sub formă de bootleg.

Un cântec de dragoste apologetic, acesta este adresat unui vechi prieten (sau iubit), căruia Lennon îi declară: "Nu, nu, nu: "Acum și atunci, mi-e dor de tine / Acum și atunci, vreau să te întorci la mine".

După ce Lennon a fost împușcat mortal în fața blocului său din New York în decembrie 1980, văduva sa, Yoko Ono, i-a dăruit cântecul lui Sir Paul.

Acesta se afla pe o casetă etichetată "For Paul", care conținea, de asemenea, versiuni timpurii ale pieselor Free As A Bird și Real Love - pe care ceilalți Beatles le-au șlefuit și le-au lansat ca single-uri în 1995 și 1996, ca parte a proiectului Anthology.

Trupa a încercat, de asemenea, să înregistreze Now And Then, dar sesiunea a fost rapid abandonată - chitaristul George Harrison spunând despre calitatea înregistrării lui Lennon că a fost "o porcărie".

Sir Paul și-a dorit de atunci să finalizeze cântecul - iar progresele în tehnologia audio au făcut în sfârșit acest lucru posibil.

Povestea a început odată cu lansarea documentarului Get Back al trupei The Beatles în 2021. Regizorul Peter Jackson și echipa sa au dezvoltat un nou software care le-a permis să "de-mixeze" înregistrările mono din anii 1970 pentru a izola instrumentele și vocile individuale.

Aceeași tehnologie a fost folosită anul trecut pentru a crea un nou mixaj al albumului Revolver al trupei. Producătorul Giles Martin a declarat pentru BBC că software-ul a folosit elemente de inteligență artificială și învățare automată pentru a separa sunetele care se suprapun.

"Trebuie să învețe care este sunetul chitarei lui John Lennon, de exemplu, și cu cât îi poți da mai multe informații, cu atât devine mai bun", a spus el.

Acest proces a fost aplicat acum benzii originale a piesei Now And Then, eliminând șuieratul benzii și zgomotele de la rețeaua electrică, păstrând în același timp interpretarea lui Lennon.

Sir Paul și Sir Ringo s-au apucat să completeze cântecul anul trecut, adăugând noi voci, tobe, bas, chitară și pian; precum și părți de chitară electrică și acustică înregistrate de Harrison în 1995, înainte de moartea sa.

Giles Martin, fiul legendarului producător Beatles George Martin, a adăugat, de asemenea, backing vocals din înregistrările originale ale pieselor Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby și Because, creând un strat suplimentar de nostalgie.

Lansarea piesei Now And Then va fi precedată de un documentar despre realizarea cântecului, care va avea premiera miercuri, 1 noiembrie.