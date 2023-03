Mario Fresh și RENVTØ lansează primul album împreună și vor susține un concert live în exclusivitate la Hard Rock Cafe București

După succesul răsunător cu piesa „Necesar” în România, atât în topurile din țară, dar și din afara, Mario Fresh și RENVTØ sunt pregătiți să lanseze primul album împreună și vor susține un concert în exclusivitate la Hard Rock Cafe pe data de 1 Iunie 2023.

Printre acordurile afro, pe versurile compuse chiar de cei doi, își găsește loc povestea întregului album despre stări și sentimente în cea mai pură și dinamică formă. Piesa „Necesar” a fost primul hit lansat de către cei doi, care le-a asigurat rapid locul 1 în trending-ul muzical din YouTube săptămâni la rând și le-a adus un succes internațional ocupând locul 10 la nivel global.

Mario Fresh și RENVTØ, alături de echipa Bear Music, au reușit să fructifice succesul răsunător al celor peste 50 de milioane de vizualizări și peste un milion de streaming-uri oficiale, prin dedicarea și ambiția de a oferi conținut muzical care să îi bucure pe fanii acestora. Luna aceasta urmează să se anunțe colaborările celor doi pentru piesele incluse pe album.

„După adevăratul succes al piesei «Necesar», ne-am gândit să facem ceva mai mult pentru publicul nostru și le-am pregătit o selecție premium a pieselor, pe care le-am pregătit în tot acest timp. Considerăm că genul afrobeats a început să ne definească și este o piața nedezvoltată în zona asta pe care noi am reușit să o aducem în atenția publicului”, declară Mario Fresh.

„A fost foarte random tot ce s-a întâmplat cu «Necesar». A fost o piesa făcută într-o seară ca oricare alta în studio, o piesă compusă fără niciun gând de a ajunge «hit». Produc muzică de la vârsta de 15 ani și în tot timpul acesta am vrut să acaparez «perfecțiunea” în toate genurile de muzica iubite. De ceva vreme, lucrând la mine ca artist, am început să iubesc să transmit vibe-uri si prin cântat, nu doar prin producție. Ador tot ce înseamnă stilul «afrobeats», ador cultura, ador balansul. Am încercat cât de mult am putut să-mi creez un «personaj» denumit «RENVTØ»” din genul trap/pop și pot spune cu mândrie ca îmi place la nebunie ce a ieșit. Mi-ar plăcea enorm să mai schimb puțin sound-ul din România, începe să devină cam plictisitor. Românului îi place «mediocrul», dar sunt sigur că o să iubească ceva nou și «outstanding»”, declară Renato.

Artistul Mario Fresh a cucerit publicul cu numeroase hituri anul precedent precum „Ai fost” (alături de Alina Eremia), „Umbre” (alături de Connect-R), „Inima stai” (alături de Johny Romano și RENVTØ), dar și cu piese consacrate precum „Brațe străine” (alături de Andra), „Solo” sau „Adu-mi soarele”. Renato, cunoscut cu numele de scena RENVTØ, este producătorul întregului album și este cunoscut pentru colaborările sale alături de Uzzi, Johny Romano, Marko Glass, Bvcovia, Lino Golden, Ian sau Azteca.

Biletele se găsesc aici.