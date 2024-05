Connect-R și Șuie Paparude stau ferm pe poziții: trei zile până la Red Bull SoundClash

Simte pe pielea ta experiența celei mai tari competiții muzicale din România, Red Bull SoundClash. Șuie Paparude și Connect-R s-au pregătit deja intens pentru duel, dar tu mai ai trei zile să te pregătești pentru surprizele absolute care te-așteaptă joi, 23 mai, la Romexpo. S-au calculat strategii, s-au ascuns ași în mânecă, toate pentru o bătălie muzicală fără egal, prezentată de Adrian Despot. Tonul muzicii îl va da DJ ZDA.

Adrian Despot, MC: „Dac-ai participat măcar la una dintre cele 5 ediții de până acum, știi deja că Red Bull SoundClash este o explozie de sunet și culoare. Nu se compară cu nimic din ce-ai mai simțit la un concert. De la rundă la rundă, spiritul competitiv, tensiunea din aer și susținerea înfocată a fanilor îi împing pe artiști în cel mai constructiv mod să-și depășească toate limitele și să ofere cel mai bun show al lor. Miza e aceeași de fiecare dată: aplauzele publicului, care decid învingătorul serii”.

„Provocările sunt în primul rând cele de ordin muzical, de a adapta piesele noastre la alte stiluri muzicale, fără însă să le anulăm personalitatea, să nu mai sune a Șuie Paparude. Acesta este balansul pe care am căutat să-l imprimăm fiecărei piese pe care am refăcut-o, cu influențe din diverse stiluri. Să sune în stilul respectiv, dar să sune clar a Șuie Paparude. A fost cea mai fun parte și abia așteptăm să auziți ce-am lucrat. Noi am pornit la drum cu gândul să câștige muzica din această confruntare. Faptul că facem ce ne place, în primul rând, sperăm să se vadă pe scenă. Aceasta va fi principala noastră armă”, declară membrii Șuie Paparude.

„Îmi plac provocările astea. Pentru show-ul live, noi avem un efectiv de 10 persoane pe scenă. Clar e o provocare, una frumoasă pentru mine și deloc inconfortabilă. Eu, în sine, sunt o armă: polivalența mea, felul în care văd muzica. O să sparg tot, pentru că o să vin cu băiatu' lu' Biggie”, spune Connect-R.

După 5 ediții unice care-au ridicat ștacheta până la stele, cea de-a 6-a ediție n-are cum să fie altfel decât memorabilă, având în vedere și protagoniștii din arii atât de diferite. Pe Connect-R îl cunoaște toată România încă de la debuturile sale-n carieră, un artist cameleonic în adevăratul sens al cuvântului, cu zeci de piese și colaborări în heavy-rotation. Pe cealaltă parte, Șuie Paparude este un nume greu în industria muzicală românească de mai bine de 30 de ani, cu un sound recognoscibil și adorat de toate generațiile.

Rundele Red Bull SoundClash

RUNDA 1: THE COVER – Artiștii interpretează în stil propriu, pe rând, același hit internațional.

RUNDA 2: THE TAKEOVER – Connect-R începe o piesă din repertoriul personal, iar Șuie Paparude o preia din mers la jumătate și-o cântă în propriul stil. Apoi rolurile se inversează, timp de 4 piese.

RUNDA 3: THE CLASH – Artiștii interpretează 3 piese proprii în 3 stiluri muzicale diferite.

RUNDA 4: THE WILDCARD – Cea mai așteptată probă a duelului, unde fiecare combatant scoate un as din mânecă, adică aruncă în scenă un invitat surpriză, care poate schimba complet dinamica rezultatului final.

Evenimentul va putea fi urmărit și live, pe 23 mai, începând cu ora 20:00, pe conturile de Facebook și TikTok Red Bull, dar și pe canalul KISS FM de YouTube.

Reguli de acces

Vârsta minimă de participare la eveniment este de 18 ani. Accesul în cadrul evenimentului Red Bull SoundClash 2024 se va face începând cu ora 18:00, iar spectacolul va începe la ora 19:00. Pentru a evita aglomerația, organizatorii îndeamnă toți participanții să ajungă la eveniment cât mai devreme și să acceseze Poarta A sau Poarta B, din spațiul Romexpo. Accesul va fi permis exclusiv în baza biletului de eveniment, atribuit unei singure persoane, și a unui act de identitate valid. Pentru a preîntâmpina anumite situații neplăcute, organizatorii recomandă ca fiecare persoană să păstreze biletul validat pe toată durata evenimentului. Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare. Biletul validat nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Reproducerea biletelor este ilegală.

Despre Red Bull SoundClash

În 2017, la prima ediție Red Bull SoundClash din România, CTC a învins Carla’s Dreams într-un show cu sala plină. În 2018, Grasu XXL a câștigat în fața Loredanei un meci disputat la sânge. În 2019, Vița de Vie a făcut un uluitor egal cu Subcarpați, o premieră absolută în istoria evenimentului la nivel global. În 2022, Irina Rimes și Spike au devenit virali cu momentele electrizante pe care le-au pus în scenă, iar Spike a câștigat la mustață. La ultima ediție din România, în 2023, formația Vama și Killa Fonic au dus o confruntare muzicală intensă, care s-a soldat cu un incredibil scor de 397,6 vs. 397,5 pentru Vama.

De 18 ani, Red Bull SoundClash aduce în fața fanilor dueluri artistice cu miză emoțională enormă. Prima ediție a avut loc în Olanda, iar de atunci a făcut înconjurul lumii pe cinci continente, în peste 100 de dueluri.

Red Bull SoundClash e un eveniment care se simte la intensitate maximă, mai ales în ring, între cele 2 scene.