IDK lansează ediția Deluxe a albumului său de debut „Nonchalant”: „În hip-hop, primul album este cel mai important pentru cariera ta”

După succesul înregistrat de albumul de debut „Nonchalant”, IDK lansează versiunea Deluxe cu alte patru piese de impact, dintre care trei colaborări: Marko Glass & Bvcovia („Seara din nou”), Arkanian („Candy 2” Remix) și KARLA („Stai”) si o piesă solo („Nu mai pot”).

Parte din cel mai important val de artiști urbani din România ultimilor 10 ani, IDK este un tânăr fenomen de 17 ani ce a acaparat fanii genului prin piesele sale născute dintr-un suflet crescut în cartierele Buzăului.

„În hip-hop, primul album este cel mai important pentru cariera ta. Lumea te va compara mereu cu albumul de debut, așa că am zis că trebuie să fac din «Nonchalant» o poveste cât mai epică. Am făcut o super colaborare cu Arkanian, unde producătorul meu Endru a luat sample din Specii «Candy 2» și am dat un aer nou unei piese care a marcat cultura asta. La fel spun și despre colaborarea cu Marko Glass & Bvcovia care cred că va rupe clubul, iar cea cu KARLA rupe inimi.” – IDK

IDK este protagonistul episodului 59 lansat din seria Urbanist Sessions, episod ce s-a bucurat de o poziție în trendingul românesc timp de două săptămâni de la lansare, însumând până în acest moment peste 300.000 de vizualizări pe YouTube.

Primul său album „Nonchalant” a apărut în 2022, la un an de la debutul său și a fost iubit instant de fanii trapului românesc. „Nonchalant” a debutat pe locul 1 pe Apple Music, având colaborări cu Marko Glass, Berechet, BLANCO sau Niku. De asemenea, ediția Deluxe a debutat pe locul 1 pe Apple Music și pe locul 6 pe Spotify, păstrând parcursul de success al lansării inițiale.

„Vreau să mulțumesc din toată inima oamenilor care au fost cu mine din prima zi, dar și celor care s-au alăturat pe parcursul ultimului an. Mi-ați făcut viața mai frumoasă, bă! Vă sunt recunoscător pentru asta!” - IDK

IDK a fost născut să fie pe scenă în fața miilor de fani, iar drept dovadă stă ascensiunea lui extrem de rapidă. După primul an de carieră a urcat pe cele mai mari scene urbane din România la „Beach, please!” și „Vlad Arena”, fiind parte dintr-un line-up compus de cei mai mari artiști de hip-hop din România ultimilor trei decenii. Calitățile lui de artist au fost remarcate și de Def Jam Recordings România, iar în acest moment IDK este susținut de cea mai nouă casă de discuri din zona muzicii urbane autohtone.