Eurovision 2023: analiză BBC. România n-are șanse să treacă de semifinală VIDEO

BBC a publicat o analiză a celor 37 de melodii înscrise în concursul din acest an, iar piesa țării noastre este slab cotată.

Toate cele 37 de state participante la Eurovision Song Contest 2023 și-au desemnat reprezentantul în concurs și, la fel ca în ultimii ani, favoriții sunt deja cunoscuți.

Jurnaliști, case de pariuri, comunități de fani oferă cu mult înaintea semifinalelor și finalei predicții și rezultate care se confirmă aproape de fiecare dată. Din păcate, România nu pare să se numere nici anul acesta printre favoriți și, mai mult, este cotată cu șanse slabe să treacă de semifinală.

Și anul acesta vom avea o ediție eterogenă, cu piese diverse, genuri muzicale diferite, artiști extravaganți sau momente artistice minimaliste. Nici mesajele transmise în versuri nu sunt de ignorat și e cunoscut faptul că scena Eurovision a fost mereu locul unor mesaje puternice, mai mult sau mai puțin controversate. Iar anul acesta, în piese se vorbește (și) despre invazia Ucrainei, female empowerment sau despre moarte, sânge și sclipici.

Nu mai e nicio surpriză că Loreen, reprezentanta Suediei și fostă câștigătoare Eurovision 2012 este marea favorită din acest an, atât la casele de pariuri, cât și în analiza BBC.

Însă, alături de Loreen, în analiza BBC mai este indicată încă o potențială câștigătoare a trofeului, La Zarra (Franța). Totuși, aceasta nu este atât de bine cotată la casele de pariuri, unde top 3 este alcătuit din Suedia, Finlanda și Ucraina.

Conform BBC, reprezentantul României, Theodor Andrei, cu piesa „ D.G.T. (Off and On)“, nu are șanse să se califice în marea finală.

Theodor Andrei, încrezător la Eurovision 2023

Theodor Andrei a fost desemnat câștigătorul Selecției Naționale Eurovision 2023 prin votul publicului. El va reprezenta România la cea de-a 67-a ediție a Eurovision, cu melodia „D.G.T. (Off and on)“. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala Eurovision 2023, pe 13 mai 2023. Potrivit tragerii la sorți, România va evolua în a doua semifinală.

Theodor Andrei are 18 ani și este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. Acesta a obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. Este semifinalist al primului sezon „Vocea României Junior“ (2017) și concurent până la faza bootcamp la „X Factor România“ (2020).

În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist“ (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „Fragil“. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului Mihaela Runceanu 2022.

După finala Selecției Naționale, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Adevărul, Theodor Andrei s-a arătat încrezător în șansele sale. „Poate că mulți nu cred că e posibil să câștigăm Eurovisionul, dar eu sunt aici ca să demonstrez contrariul“, a declarat cântărețul.