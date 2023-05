CKay, artistul cu cea mai căutată piesă de pe Shazam în 2022, vine în premieră în România, la festivalul Neversea

Cântărețul, compozitorul și producătorul nigerian CKay vine pentru prima dată în România, la cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea, care are loc în Constanța, pe plaja Neversea Beach, între 6-9 iulie 2023.

CKay este un artist consacrat pe scena afrobeats, datorită orientării muzicale, emo-afrobeat, la care a inclus elemente din R&B și dancehall. A fost nevoie de o versiune remix pentru single-ul „Love Nwantiti”, care a ajuns viral pe platformele de streaming. Nigerianul a lansat piesa în anul 2019, odată cu apariția EP-ului „CKay The First”. Doi ani mai târziu, single-ul a ajuns la un număr impresionant de accesări pe TikTok, de 2,5 milioane.

CKay a reușit să devină un artist global, întrucât piesa sa a fost câștigătoare la categoria „Most Shazamed Song In The World”. După succesul pe care l-a avut pe platformele de streaming, CKay a debutat în clasamentele oficiale din întreaga lume, iar în luna mai a anului trecut, „Love Nwantiti" a devenit prima piesă a unui artist african care a trecut de 1 miliard de stream-uri pe platforma Spotify, fiind cel mai mare hit din istoria muzicală africană. În prezent, artistul are un număr de peste 128 de milioane de ascultători lunar pe Spotify.

Festivalul NEVERSEA din acest an se află la ediția aniversară și promite a fi cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Artiști și DJ de top, la nivel național și internațional, vor urca între 6-9 iulie pe scena principală a festivalului: J Balvin, Lil Uzi Vert, Alok, Don Diablo, Sofi Tukker, Lost Frequencies, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Tujamo, Morten, Salvatore Ganacci, duo-ul Vini Vici și mulți alții.

Scenele secundare vor completa tabloul artistic de festival. Pe scena Daydreaming vor urca Day Dreamers (Marwan Dua, Woodnote & DUb FX), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Maga, Marwan Dua, Matthew Dekay B2B Yokoo, Paax (Tulum), Pablo Fierro, Sebastien Leger și mulți alții, care îi vor bucura pe toți iubitorii genurilor house, deep house, tribal și ambiental music.

Scena The ARK va fi, de asemenea, o explozie de ritmuri trap, rap, hip-hop, dubstep, trip-hop, asigurate de artiști români și străini, precum Borgore, Amuly, Azteca, Berechet, Dub FX & Woodnote, Ian, IDK, Killa Fonic, Macanache, Marko Glass Ft. BVCOVIA, M.G.L., Nane, OG Eastbull, Oscar,Paraziții, Petre Ștefan, Phunk B, Puya, Rava, Șatra B.E.N.Z., Specii, Yny Sebi

și mulți alții.

Abonamentele pentru festival

Toți cei care doresc să participe la eveniment pot achiziționa online abonamente pentru festival, dar și pachete de grup, de pe site-ul oficial: neversea.com. Organizatorii au lansat, special pentru tineri, și pachete UNDER21, avantajoase pentru toți cei sub 21 de ani, care își doresc să fie parte din povestea de la malul Mării Negre.

Festivalul NEVERSEA are loc în perioada 6 – 9 iulie 2023, în Constanța, iar la eveniment sunt așteptați zeci de mii de fani din România, dar și din afara țării și peste 150 de artiști și DJ, care vor asigura 4 zile și 4 nopți de neuitat.