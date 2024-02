Suspans la Berlinala 2024, înaintea ceremoniei de decernare a Ursului de Aur

Juriul celei de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, prezidat de actriţa mexicano-kenyană Lupita Nyong'o - prima personalitate de culoare care ocupă această prestigioasă poziţie - va anunţa sâmbătă seară câştigătorul Ursului de Aur, cel mai important premiu al Berlinalei, dintre cele douăzeci de filme aflate în competiţie, transmite AFP, citată de Agerpres.

Potrivit unui sondaj realizat în rândul criticilor de film de revista britanică Screen, printre favorite, se numără producţia iraniană „My Favorite Cake" şi drama istorică austriacă „The Devil's Bath".

Succesul peliculei „My Favorite Cake" capătă o dimensiune deosebită, cei doi regizori, Maryam Moghaddam şi Behtash Sanaeeha, fiind împiedicaţi de regimul de la Teheran să ia parte la premiera mondială a filmului lor la Berlin.

Filmul relatează povestea lui Mahin, o văduvă de 70 de ani care întâlneşte într-un restaurant un alt pensionar, un şofer de taxi. Cei doi se plac şi petrec noaptea la ea, departe de privirile indiscrete ale poliţiei morale.

Pelicula „depăşeşte atât de multe linii roşii (pentru lucruri) care au fost interzise în Iran de 45 de ani", a subliniat Maryam Moghaddam, într-un interviu prin videoconferinţă acordat AFP. „Este povestea unei femei care îşi trăieşte viaţa, care vrea să aibă un trai normal, ceea ce le este interzis femeilor din Iran", a adăugat ea.

Celălalt film amintit, „The Devil's Bath", a cărui acțiune este plasată cu secole înainte şi la mii de kilometri de Iran, prezintă tragedia unei tinere din Austria rurală a anilor 1750, care suferă de depresie și care preferă să comită o crimă decât să se sinucidă, pentru a evita damnarea veşnică.

Mărturisirea crimelor aducea posibilitatea de a fi iertat de Dumnezeu înainte de execuţie, după cum au explicat Veronika Franz şi Severin Fiala, care au regizat acest film.

Și „A Traveler's Needs'' a primit aprecieri

Criticii au lăudat și cel de-al treilea film al legendarei actriţe franceze Isabelle Huppert realizat în colaborare cu regizorul sud-coreean Hong Sangsoo, „A Traveler's Needs''.

Pelicula filmată cu o cameră video şi cu o producţie minimalistă, prezintă povestea lui Iris, o femeie de vârsta a doua aflată în Coreea de Sud, care foloseşte o metodă neobişnuită de a preda limba franceză şi care are o slăbiciune pentru makgeolli, o băutură tradiţională din orez.

Remarcat de critici a fost și documentarul „Dahomey" al franco-seneglezei Mati Diop, care relatează retrocedarea din noiembrie 2021, la Benin, a 26 de lucrări jefuite în 1892 de trupele coloniale franceze, a fost de asemenea remarcat şi de critici.

Mati Diop, care a primit în 2019, pentru „Atlantique", Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Cannes, cea mai înaltă distincţie după Palme d'Or, şi-a exprimat dorinţa ca filmul său să fie „vizionat în cât mai multe ţări africane", în special „în şcoli şi universităţi".

Reputată pentru faptul că este mai politică în comparaţie cu festivalurile de film de la Cannes şi Veneţia (celelalte două evenimente europene majore din lumea cinematografiei care au loc în mai, respectiv, septembrie), Berlinala acordă, pe lângă premiul cel mare, Ursul de Aur, şapte trofee Ursul de Argint.

Premii neutre din punct de vedere al genului

Cele două premii pentru cea mai bună interpretare într-un rol principal sau secundar sunt neutre din punct de vedere al genului şi le înlocuiesc la Berlin pe cele pentru cel mai bun actor sau cea mai bună actriţă.

Înaintea momentului decernării premiilor serii, festivalul a acordat sâmbătă Ursul de Cristal în secţiunea Generaţia 14 plus (copii şi adolescenţi) filmului britanic „Last Swim", despre întâlnirea unei tinere de origine anglo-iraniană cu un fotbalist.

Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, desfășurată pe parcursul a unsprezece zile, s-a deschis cu premiera mondială a unei drame irlandeze, „Small Things Like These", o adaptare după bestsellerul scriitoarei irlandeze Claire Keegan, al cărei erou este Cillian Murphy, unul dintre favoriţii la Oscarurile din acest an după rolul din „Oppenheimer".

Producţia „On the Adamant" („Sur l'Adamant"), în regia lui Nicolas Philibert, a fost recompensată cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la ediţia din 2023 a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.