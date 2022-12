Nominalizări la Globurile de Aur 2023: filme și seriale favorite VIDEO

Ceremonia revine la televiziune după o întrerupere de un an, în urma unui scandal legat de diversitate şi etică. Globurile de Aur dau startul sezonului de premiere de la Hollywood.

"The Banshees of Inisherin", nominalizat pentru cea mai bună comedie sau film muzical, se anunţă marele favorit al galei primind în total opt nominalizari din partea membrilor Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, grupul care distribuie Globurile şi anunţă nominalizările.

Continuările la "Avatar" şi "Top Gun" vor concura cu "Elvis", filmul semi-autobiografic al lui Steven Spielberg "The Fabelmans" şi cu "Tar", povestea unui dirijor, la categoria filme dramatice.

"Banshees", o comedie neagră despre un bărbat care încearcă să repare o prietenie, va concura cu "Everything Everywhere All at Once", "Babilon", "Glass Onion: A Knives Out Mystery" şi "Triangle of Sadness".

Globurile de Aur sunt recunoscute pentru ceremoniile sclipitoare care dau startul sezonului de premiere de la Hollywood şi propulsează favoriţi pentru Oscaruri.

Iată nominalizările la principalele categorii:

FILM:

Cel mai bun film/dramă:

- Avatar: The Way of Water

- Elvis

- The Fabelmans

- Tar

- Top Gun: Maverick

Cea mai bună comedie/musical:

- Babylon

- The Banshees of Inisherin

- Everything Everywhere All At Once

- Glass Onion: A Knives Out Mystery

- Triangle of Sadness

Cel mai bun actor/dramă:

- Austin Butler: "Elvis"

- Brendan Fraser: "The Whale"

- Hugh Jackman: "The Son"

Bill Nighy: "Living"

Jeremy Pope: "The Inspection"

Cea mai bună actriţă/dramă:

- Cate Blanchett: "Tar"

- Olivia Colman: "Empire Of Light"

- Viola Davis: "The Woman King"

- Ana de Armas: "Blonde"

- Michelle Williams: "The Fabelmans"

Cel mai bun actor /comedie sau musical:

- Diego Calva: "Babylon"

- Daniel Craig: "Glass Onion: A Knives out Mystery"

- Adam Driver: "White Noise"

- Colin Farrell: "The Banshees of Inisherin"

- Ralph Fiennes: "The Menu"

Cea mai bună actriţă /comedie sau musical:

- Lesley Manville: "Mrs. Harris Goes to Paris"

- Margot Robbie: "Babylon"

- Anya Taylor-Joy: "The Menu"

- Emma Thompson: "Good Luck to You, Leo Grande"

- Michelle Yeoh: "Everything Everywhere All At Once".

Cel mai bun regizor:

- James Cameron, Avatar: The Way of Water

- Daniel Kwan și Daniel Scheinert: "Everything Everywhere All At Once"

- Baz Luhrmann: "Elvis"

- Martin Mcdonagh: "The Banshees of Inisherin"

- Steven Spielberg: "The Fabelmans"

Cea mai bună animaţie:

- Inu-Oh

- Marcel the Shell with Shoes On

- Puss in Boots: The Last Wish

- Turning Red

Cel mai bun film străin:

- All Quiet on the Western Front

- Argentina, 1985

- Close

- Decision to Leave

- RRR

TELEVIZIUNE:

- Cea mai bună serie/dramă: "Better Call Saul", "The Crown", "House of the Dragon", "Ozark", "Severance"

- Cea mai bună serie/comedie sau musical: "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders in the Building", "Wednesday",

- Cel mai bun actor /dramă: Jeff Bridges: "The Old Man", Kevin Costner: "Yellowstone", Diego Luna: "Andor", Bob Odenkirk: "Better Call Saul", Adam Scott: "Severance"

- Cea mai bună actriţă /dramă: Emma D'Arcy: "House of the Dragon", Laura Linney: "Ozark", Imelda Staunton: "The Crown", Hilary Swank: "Alaska Daily", Zendaya: "Euphoria"

- Cel mai bun actor /comedie sau musical: Donald Glover: "Atlanta", Bill Hader: "Barry", Steve Martin: "Only Murders in the Building", Martin Short: "Only Murders in the Building",

Jeremy Allen White: "The Bear"

- Cea mai bună actriţă /comedie sau musical: Quinta Brunson: "Abbott Elementary", Kaley Cuoco: "The Flight Attendant", Selena Gomez: "Only Murders in the Building", Jenna Ortega: "Wednesday", Jean Smart: "Hacks".

Premiile vor fi decernate în cadrul unei gale ce va fi organizată la 10 ianuarie.