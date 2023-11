Maraton de filme festive la DIVA, 14 dintre ele fiind difuzate în premieră în România PROGRAM

Seria de filme romantice festive din acest an ajunge la final, la DIVA, odată cu luna decembrie și anul 2023. Postul de televiziune continuă să difuzeze unul după altul, în fiecare zi din decembrie (între orele 06:00-02:00), filme romantice de sărbători.

Acest maraton tematic (plin de iubire și peisaje de iarnă perfecte) pregătește perfect terenul pentru venirea lui Moș Crăciun și introduce amatorii genului în spiritul sărbătorilor de final de an. Seria festivă conține și un cadou suplimentar: 14 filme difuzate în premieră în România! Acestea sunt programate în fiecare marți și vineri (de la ora 20:00) și duminica (de la 16:00) și sunt următoarele

1. 1 decembrie, ora 20:00 – „Un Crăciun de poveste” („When Hope Calls Christmas”, 2021); acesta este un episod special al serialului „When Hope Calls” (lansat în 2019, 2 sezoane), a cărui acțiune începe în 1916, în orășelul canadian Brookfield; în scenariu, o revistă națională vrea să scrie despre acest loc și felul în care localnicii sărbătoresc Crăciunul, iar aceștia fac toate eforturile pentru a-și transforma orășelul într-un loc magic;

2. 3 decembrie, ora 16:00 – „Fantomele Crăciunului pentru totdeauna” („Ghosts of Christmas Always”, 2022); în povestea inspirată de nuvela „Colind de Crăciun” a lui Charles Dickens (1843), trei fantome îl ajută pe cinicul Peter (Ian Harding) să redescopere semnificația Crăciunului... și a iubirii – pentru că nu trece mult până când acesta se îndrăgostește de fantoma prezentului, Katherine (Kim Matula);

3. 5 decembrie, ora 20:00 – „În seara de Ajun” („Twas the Night Before Christmas”, 2022); în scenariu, Madison Rush (Torrey DeVitto) este o actriță care vrea să facă regie, așa că ia în propriile mâini un eveniment anual din orășelul Troy, care combină o piesă de teatru cu un proces; la fața locului, se îndrăgostește de actorul principal, Connor (Zane Holtz);

4. 8 decembrie, ora 20:00 – „Satul magic de Crăciun” („A Magical Christmas Village”, 2022), în care Summer (Alison Sweeney) are parte de o surpriză – mama ei, Vivian (Marlo Thomas), se mută cu ea; înainte de sărbători, aceasta scoate la iveală un sătuc tematic miniatural și își provoacă nepoata, Chloe (Maesa Nicholson), să o ajute să-l aranjeze; nu trece mult și figurinele încep să genereze adevărate miracole, în viața reală;

5. 10 decembrie, ora 16:00 – „Miracol de Hannukah” („Hanukkah on Rye”, 2022); doar un miracol de Hanukkah îi poate ajuta pe Molly (Yael Grobglas) și Jacob (Jeremy Jordan) să rămână împreună, după ce descoperă că sunt concurenți direcți – ambii au un magazin de delicatese evreiești;

6. 12 decembrie, ora 20:00 – „Marele spectacol de Crăciun” („A Holiday Spectacular”, 2022); acțiunea din acest film romantic are loc în 1958, când Maggie (Ginna Claire Mason) fuge la New York, pentru a-și îndeplini visul – să danseze pe scena Radio City Music Hall, alături de celebrele The Rockettes, în spectacolul special de Crăciun; în urmă își lasă logodnicul (Torsten Johnson), familia înstărită și o viață perfect aranjată, din care nu prea vrea să facă parte;

7. 15 decembrie, ora 20:00 – „Crăciun cu familia mea” („My Southern Family Christmas”, 2022); atunci când jurnalista Campbell Wallace (Jaicy Elliott) își întâlnește tatăl biologic

(Bruce Campbell, cunoscut din franciza „The Evil Dead”), trebuie să decidă dacă îi spune acestuia cine e; concluzia la care ajunge va schimba definitiv Crăciunul;

8. 17 decembrie, ora 16:00 – „Crăciunul lui Holly” („Haul out the Holly”, 2022); Emily (Lacey Chabert) vine acasă de sărbători, dar descoperă că părinții ei au propriile planuri – pleacă în Florida și o lasă să se ocupe singură de decoratul casei (ceva ce e luat foarte în serios de asociația locală a proprietarilor);

9. 19 decembrie, ora 20:00 – „Crăciun la Evergreen: Clopote de nuntă” („Christmas in Evergreen: Bells Are Ringing”, 2020); povestea face parte dintr-o serie de 4 filme de Crăciun a căror acțiune are loc în Evergreen (începută în 2017, aceasta spune în fiecare an povești diferite de iubire, în care apar personaje și actori recurenți); în scenariu, Michelle (Holly Robinson Peete) își planifică intens nunta, iar Hannah (Rukiya Bernard) se ocupă de lansarea muzeului din Evergreen și se gândește să renunțe la relația cu Elliot (Antonio Cayonne);

10. 22 decembrie, ora 20:00 – „Felicitarea de Crăciun” („Open by Christmas”, 2021); când Nicky (Alison Sweeney) descoperă o felicitare de Crăciun de la un admirator secret din liceu, încearcă să-l găsească și să-i mulțumească, alături de prietena ei, Simone (Erica Durance);

11. 24 decembrie, ora 16:00 – „Darul liniștii” („The Gift of Peace”, 2022); după moartea soțului ei, Traci (Nikki Deloach) s-a îndepărtat de credință și, înaintea celui de-al doilea Crăciun pe care îl va petrece singură, își caută alinarea într-un grup de sprijin; aici învață că timpul, Dumnezeu și ceilalți oameni sunt soluția durerii copleșitoare pe care o simte;

12. 26 decembrie, ora 20:00 – „Crăciun la Londra” („Jolly Good Christmas aka Christmas in London”, 2022); un arhitect american (Will Kemp) își petrece sărbătorile de iarnă la Londra și angajează o expertă în cumpărături (Reshma Shetty), pentru a găsi cadoul perfect pentru iubita lui;

13. 29 decembrie, ora 20:00 – „Un Crăciun în Scoția” („Christmas in Scotland”, 2023); în timpul unei călătorii în Scoția, un designer (Jill Winternitz) ajută o comunitate mică să creeze o instalație luminoasă festivă și descoperă ceva neașteptat, la fața locului – dragostea;

14. 31 decembrie, ora 16:00 – „Crăciun la cabană” („Christmas at the Chalet”, 2023); fosta prezentatoare TV Lex Riley (Teri Hatcher, cunoscută din serialul „Neveste disperate”) trebuie să petreacă sărbătorile de iarnă la o cabană, alături de fiul ei, fostul soț și noua iubită a acestuia; pentru a-și ocupa timpul cu ceva, cât mai departe de ultimii doi, face voluntariat la cabană și așa îl cunoaște pe Eric Trembley (William deVry).