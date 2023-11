„Klaus & Barroso“, comedia despre frăție și prietenie, cu Micutzu în prim-plan TRAILER

Klaus & Barroso este o nouă comedie produsă de Bold Film Studio, după succesul filmului Taximetriști lansat la începutul acestui an în cinematografe și disponibil pe Netflix. Noua producție va fi în cinematografe începând cu 16 ianuarie.

Ce începe clandestin și se termină cel puțin amuzant? O petrecere organizată de barmanul Klaus (Adrian Nicolae) la clubul în care lucrează, unde fratele lui, bodyguard (Cosmin „Micutzu” Nedelcu) e nevoit să dea o mână de ajutor, cu zâmbetul pe buze, e povestea filmului Klaus & Barroso. Trailerul lansat de Bold Film Studio și realizat de Good Hands dezvăluie câteva din întâmplările care au loc pe parcursul acestei petreceri imaginate de Grupa B (Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu Nedelcu și Bogdan Theodor Olteanu).

Afișul oficial al filmului este creat de Wopa Communication după fotografiile realizate Alex Gâlmeanu și îi prezintă pe: Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu’” Nedelcu, Victoria Raileanu, Șerban Pavlu, Mădălina Craiu, Alexandru Ion, Mădălina Stoica, Vlad Drăgulin, Carol Ionescu, Vlad Brumaru și Alin Florea.

Îndatorat până peste cap, Klaus speră că banii pe care-i va primi de la guralivul Cătă (Alexandru Ion), nașul lui Vlad (Carol Ionescu), în cinstea căruia organizează petrecerea burlacilor, îi vor rezolva toate problemele. Barroso încearcă să-și controleze dezamăgirea și furia, în timp ce petrecăreții corporatiști - Andu (Vlad Drăgulin), Albert (Rolando Matsangos), Cerbu (Codrin Boldea), Deiu (Vlad Brumaru) și Mihai Cazimir (Cezar Antal) - au din ce în ce mai multe nemulțumiri. Dansatoarea Alis (Mădălina Craiu) e jignită, patroana clubului, Vera (Victoria Raileanu), este furioasă, vecinul megaloman și conspiraționist Maxi (Șerban Pavlu) strică atmosfera, iar apariția unor invitați nepoftiți (Alin Florea, Cătă Nicolau, Bogdan Farcaș și alții) riscă să transforme totul într-un dezastru.

„Mă bucură enorm această formulă de lucru, e primul proiect pe care îl facem în calitate de Grupa B, scopul nostru fiind să punem umărul în continuare la filmele de comedie românești propunând o perspectivă nouă, zic eu.”, spune Cosmin „Micutzu” Nedelcu.

„Mi-e drag că pot lucra alături de prieteni foarte capabili. Și mi se pare foarte incitant acest început de drum, în care ne-am pus laolaltă și am creionat o direcție - ce vrem și ce nu vrem să facem în comediile pe care le scriem. Faptul că am pariat că, pe măsură ce industria de film comercial se dezvoltă, pretențiile publicului vor crește. Și dacă nu ne iese, putem să spunem apoi, ca naționala de fotbal a României, că am căzut de pe un cal mare.”, completează Adrian Nicolae.