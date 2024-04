Jonathan Pryce, despre rolul din „Problema Celor 3 Corpuri“: „Știi că a intrat un rege în încăpere“ INTERVIU

Netflix a început primăvara cu o premieră: serialul „Problema Celor 3 Corpuri“, o adaptare după romanul omonim al scriitorului chinez Liu Cixin, realizată de către producătorii serialului de succes „Urzeala tronurilor“.

Cele opt episoade expun șirul de evenimente generate de decizia crucială luată de o tânăra femeie din China anilor ’60, care reverberează în spațiu și timp până în zilele noastre. În timp ce legile naturii se destramă inexplicabil, un grup restrâns de oameni de știință geniali își unesc forțele cu un detectiv cu metode mai neortodoxe pentru a înfrunta cea mai mare amenințare din istoria omenirii.

Jonathan Pryce joacă rolul lui Mike Evans, un miliardar, care în tinerețe a fost un militant pasionat pentru mediul înconjurător, iar apoi un luptător împotriva specisismului și, în final, finanțator al ETO, o organizație militară. Cunoscut pentru rolurile sale din „Pirații din Caraibe“, „Game of Thrones“, „The Two Popes“ și „The Crown“, Jonathan Pryce (76 de ani) vorbește despre procesul de creare a personajului Mike Evans, dar și despre legătura strânsă cu realizatorii „Urzeala tronurilor“.

„Weekend Adevărul“: Ce v-a atras la acest proiect?

Jonathan Pryce: M-am alăturat acestui proiect datorită lui Dan Weiss și David Benioff, cu care colaborasem la „Urzeala tronurilor“. Am păstrat legătura cu ei de-a lungul timpului. Spre finalul anului trecut ne trimiteam niște e-mailuri și mi-au spus că erau în Londra cu noul lor proiect. Le-am răspuns și i-am întrebat despre ce proiect era vorba. Mi-au spus că era un serial SF și acolo am oprit conversația. După trei sau patru săptămâni, am primit un e-mail de la David care îmi spunea că bănuiește că nu mă interesa subiectul. N-am fost niciodată mare fan al genului SF și i-am spus asta lui David. Răspunsul lui a fost: „Dar joci în «Brazil»“. Nu mă gândisem niciodată la „Brazil“ ca la un film SF. Asta m-a ajutat să înțeleg că „Problema Celor 3 Corpuri“ nu este doar SF, este o poveste ca oricare alta, iar Dan și David se pricep să scrie scenarii și personaje. Inițial, nu aveau un scenariu pe care să mi-l arate, așa că am acceptat pentru că am mare încredere în ei.

Așa cum ați spus, ați lucrat cu David Benioff și cu D.B. Weiss la „Urzeala tronurilor“. Povestiți-ne puțin, vă rog, despre relația cu ei în plan creativ.

Ceea ce îmi place cel mai mult atunci când lucrez cu ei este că sunt diferiți de mulți alți producători, care își fac apariția doar ocazional și te mai întâlnești cu ei la petrecerea de la finalul filmărilor sau la premieră. Dan și David sunt niște producători foarte prezenți și au o atitudine foarte pozitivă privind treaba pe care o fac și oamenii cu care lucrează. Este un mediu creativ foarte fertil.

Un personaj enigmatic

Ce anume v-a atras, ca actor, la personajul lui Mike Evans? Vedeți vreo asemănare între dumneavoastră și Evans?

E greu de spus ce te atrage la diferite roluri. Unele personaje îmi ajung imediat la suflet, cum este cazul celui din „Brazil“. Cu Papa Francisc din „Cei Doi Papi“, m-am gândit că mi-ar plăcea să întruchipez un astfel de om pentru câteva luni. Și ajungi să accepți roluri care nu au absolut nimic de-a face cu tine, dar asta face lucrurile interesante și incitante. În tinerețe, Evans era ecologist în China, dar apoi lucrurile s-au schimbat. Un personaj enigmatic cum este Mike Evans este întotdeauna un rol care îți stârnește interesul.

Felul în care interpretați rolul lui Mike Evans este influențat de alte persoane anume, fie din viața dumneavoastră, fie figuri istorice?

În viața mea personală nu aș putea găsi inspirație pentru rolul lui Mike Evans. Iar asta e bine. Începi să-l descoperi din felul în care reacționează oamenii la el, anturajul lui îl adoră. La genul acesta de persoane, care au propriii adepți, există ceva subtil legat de atitudinea lor în viață. Nu își etalează puterea, ci o intuim din comportamentul celorlalți. Este o latură interesantă de explorat. Am interpretat multe roluri istorice, regi și oameni puternici, și, în general, nu prea ai multe de făcut, pentru că e ceva clasic. Știi că a intrat un rege în încăpere, pentru că toată lumea face plecăciuni. Nu trebuie să facă nimic altceva. Cam așa este și cu Mike Evans.

Actorul dă viață personajului, nu îl judecă

Cu cât aflăm mai multe despre Mike Evans, cu atât devine mai clar că joacă un rol esențial în această amenințare iminentă. Cum ați abordat interpretarea unui personaj atât de controversat?

Ca actor, când ai un comportament extrem, nu vrei să comentezi despre el în timp ce interpretezi rolul sau să iei decizii în privința lui. Trebuie pur și simplu să îi dai viață. Rămâne la latitudinea publicului să decidă dacă face un bine omenirii sau o distruge. Este o abordare oarecum simplistă, dar trebuie să fii acea persoană, să adopți comportamentul ei la momentul respectiv și să-i lași pe ceilalți să judece.

Interpretați rolul lui Mike Evans din prezent, iar Ben Schnetzer îl interpretează pe Evans în scenele din trecut, din anii ’60 până în anii ’80. Ce ne puteți spune despre relația cu el? A avut impact asupra procesului dumneavoastră de creație?

Ben acoperă mare parte din povestea ce ține de trecutului lui Evans. Acea poveste se petrece în China, iar eu sunt rezultatul a ceea ce se întâmplă cu tânărul Evans. Este interesant să am pe cineva ca Ben care joacă versiunea mai tânără a mea. Ca actor, este întotdeauna interesant să poți privi în urmă la ce face un alt actor și la liniile pe care le trasează el.

Povestea, înaintea efectelor speciale

Știați despre trilogia de cărți pe care este bazat serialul înainte de a primi rolul?

Nu, dar ceea ce știu despre cărți este că sunt foarte populare și mi s-a spus că au reinventat genul, autorul fiind asemănat cu Asimov și scriitori de calibrul acela. Este ceva ce nu vrei să ratezi.

La ce se pot aștepta fanii cărților de la acest serial și ce așteptări ar trebui să aibă noii fani?

Eu cred că vor avea parte de o poveste incredibilă. Eu unul, asta caut când mă uit la un serial TV. Este o realizare de excepție și da, vor fi multe efecte speciale, dar, în esență, este vorba despre personaje și despre poveste. Va fi foarte dinamic, nu ca pe vremea când făceam eu seriale de televiziune în trecut. Totul are proporții uriașe. Va fi un serial de televiziune fabulos.