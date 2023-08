„Heart of Stone“, cu Gal Gadot, domină topurile Netflix deși criticii l-au „desființat“. „O gaură neagră de carismă“

Filmul de acțiune cu spioni este de două săptămâni numărul 1 pe platforma de streaming în mai multe țări, inclusiv în România și SUA.

În pofida numelor mari din distribuție, Gal Gadot („Wonder Woman“) și Jamie Dornan („Fifty Shades of Grey“), filmul a primit recenzii slabe din partea criticilor.

Filmul este considerat o încercare eșuată de a construi în jurul protagonistei Gal Gadot o franciză feminină „Misiune Imposibilă“, dar nu reușește decât să fie „Misiune Improbabilă“, notează prestigioasa publicție The New York Times.

„În ciuda momentelor solide de acțiune presărate de-a lungul celor două ore, acest film Netflix pare lipsit de viață la opțiunea «s-ar putea să-ți placă». Cel mai probabil, nu o să-ți placă“, relatează CNN.

Rachel Stone (Gal Gadot) este un agent secret inflitrat în serviciul britanic de informații MI 6. În realitate, ea face parte din Carta, o organizație ultrasecretă mondială, fondată de foști lideri ai marilor servicii de informații. Rachel Stone se angajează într-o misiune periculoasă de a proteja un misterios sistem de inteligență artificială, cunoscut sub numele de „Inima“, care ajunge pe mâna unor răufăcători.

„Gal Gadot joacă rolul unui superspion internațional care face echipă cu un computer atotputernic în acest thriller de spionaj ridicol“, potrivit The New York Times.

„«Heart of Stone» preia scene și idei din filme mult superioare. Are ghinionul de a avea asemănări majore cu «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One», lansat în cinematografe în urmă cu două luni. Pe de altă parte, pare și o încercare intenționată de a maimuțări magia altor filme din franciza «Mission: Impossible». Cel mai rău, însă, este faptul că pelicula, care are doi protagoniști foarte carismatici, ajunge să fie o gaură neagră de carismă“, potrivit Mashable. Pelicula are scoruri foarte slabe și pe Rotten Tomatoes (28%), și pe IMDB 3/10.

Pe fani, filmul i-a împărțit în două tabere: unii îl iubesc, alții îl detestă, așa cum reiese din comentariile lor de pe pagina de Facebook Netflix România.

„Superb filmul l-am văzut și urmează să-l mai vad o dată“.

„Din cauza acestor producții rușinoase Netflix este în cădere liberă“.

„Deosebit film, bravo! Gal Gadot e deosebită“.

„Doamne, ce prostie! Multa gălăgie, scene mizerabile și exagerate, joc actoricesc mediocru, un film pentru publicul fără pretenții“.

„Slăbuț! Actorii abia se mișcă, replicile sunt de doi bani... parcă ar fi film chinezesc vechi“.