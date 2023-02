Filmul unei studente din Argeș a obținut marele premiu la Cannes World Film Festival Remember The Future

„Contra Timp”/ „Against Time”, producția Alexandrei Manda, a câștigat marele premiu la Cannes World Film Festival Remember The Future la două secțiuni din cele trei la care a intrat în finală.

Filmul realizat de studenta argeșeancă Alexandra Manda a câștigat marele premiu la „Best Animal Award” și „Best Original Song”.

„Este fantastic cum a reușit asemenea performanțe cu un film care a fost realizat ca un proiect pentru un examen, Alexandra fiind studentă în primul an la Regie Film și TV. Felicitări și lui Ion Sănduloiu, Salvamont Argeș și Câini de avalanșă Salvamont România - care au sprijinit realizarea acestei producții”, a transmis Adrian Bughiu, vicepreședinte CJ Argeș.

Filmul prezintă povestea de iubire dintre salvatorii montani și câinii de avalanșă, dar și pericolele pe care aceștia le înfruntă în misiuni.

„Multe mulțumiri către oamenii care m-au susținut și m-au ajutat în realizarea proiectului Against Time/Contra Timp: Ion Sănduloiu, Salvamont Argeș, Câini de avalanșă Salvamont România, Gabriela Sanduloiu, Alexandra Gabriela (Best Original Song), prof. univ. dr. Sabina Pop, Costin Dan și Matei Slisăreanu. Mă bucur că până la urmă ne-am îndeplinit misiunea de a face povestea salvatorilor montani și a câinilor cunoscută”, a scris Alexandra Manda pe Facebook.

În memoria cățelușei Dara

Premiul obținut de Alexandra la categoria „Best Animal Award” este, într-un fel, o formă de recompensă și pentru cățelușa Dara, cea care a pus bazele unui sistem care nu exista la noi în țară - câinii de salvare a victimelor avalanșelor, împreună cu Helios - primul câine specializat din țara noastră, tot al Salvamont Argeș. Din nefericirei, cățelușa Dara a plecat în raiul animalelor la sfârșitul lui 2022.

„Am câștigat, cu Dara în inimă și în suflet! În memoria Darei! Dara in Against Time - Best Animal Award Felicitări, Alexandra!”, a transmis Ion Sănduloiu, directorul Serviciului Salvamont Argeș.