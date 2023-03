EXCLUSIV Idris Elba, despre noul film „Luther: The Fallen Sun“: „Evadarea din realitate este cea care îi aduce înapoi pe spectatori“

Detectivul John Luther, interpretat de Idris Elba, pornește în căutarea dreptății, fiind pe urmele unui infractor cibernetic – mintea umană este pusă față-n față cu cele mai întunecate scenarii polițiste.

Netflix îl aduce din nou în prim-plan pe Luther – după seria omonimă de succes, de această dată, aventura detectivului britanic continuă cu filmul „Luther: The Fallen Sun“, care poate fi vizionat pe platforma de streaming online. Protagonistul filmului este interpretat de actorul Idris Elba, cunoscut pentru rolurile din „Mandela: Long Walk of Freedom“, „American Gangster“, dar și pentru interpretarea unor personaje din Universurile Marvel și DC. Pentru rolul lui Luther, Elba a fost nominalizat la mai multe premii importante și a câștigat un Glob de Aur. În filmul marca Netflix, regizat de Jamie Payne, îi mai putem vedea, printre alții, pe Cynthia Erivo, Dermot Crowley și celebrul Andy Serkis, cunoscut pentru personajul Gollum din „Lord of The Rings“. Într-un interviu exclusiv pentru „Weekend Adevărul“, Idris Elba povestește despre tensiunea psihologică a filmului, ce aduce nou Universul Luther pentru fanii săi, dar și cum a fost să joace alături de Andy Serkis – al cărui fan este – și de Cynthia Erivo.

„Weekend Adevărul“: După ce ați interpretat rolul lui John Luther într-un serial de televiziune, timp de cinci sezoane, ce v-a inspirat să creați un lungmetraj?

Idris Elba: M-a încântat ideea că putem să ducem spectatorii care au vizionat serialul într-o etapă nouă a poveștii acestui detectiv. Fanii s-au străduit, și-au dorit din suflet această continuare. Am dorit, de asemenea, să amplific ce am realizat în serial. Mă inspiră textele lui Neil Cross, care sunt foarte sumbre și reprezintă o analiză profundă a dihotomiei bine-rău. De aceea creăm aceste povești mai ample pentru public. Aș dori ca, încă de când aude titlul, publicul să spună: „Aha! În sfârșit, au făcut un film!“. Acesta va avea toate ingredientele serialului, tensiunea psihologică, umorul, tenebrele la care se așteaptă fanii și momentul acela în care toată lumea înlemnește în scaun.

Filmul vă reunește cu colaboratorii dumneavoastră de creație, regizorul Jamie Payne și creatorul și scenaristul Neil Cross. Cum a fost reîntâlnirea cu colegii de la serial?

Sunt foarte mândru de Jamie. A investit enorm de mult timp în sezonul cinci și știe pe dinafară ADN-ul serialului, mai bine decât oricine, cu excepția lui Neil Cross și a mea. Cred că încercăm să protejăm acest ADN, iar Jamie este una dintre persoanele care îl înțelege. Ca producător, a fost minunat să aduc un regizor care lucrează pentru prima dată la un lungmetraj într-un proiect de o asemenea anvergură. A fost o mare satisfacție să văd cum lucrează. A dedicat luni întregi acestui proiect, dacă nu chiar ani, încă înainte de prima filmare. Este incredibil de ușor de lucrat cu Jamie, este foarte deschis. Neil este arhitectul. Tot ce e sumbru provine de la el. Ce imaginație! (râde) Dar este un meșteșugar. Înțelege perfect suspansul și cum să se joace cu limitele fricii spectatorilor fără să cadă în grotesc. Totul în preajma lui John se învârte în jurul creării de suspans, iar Neil se pricepe de minune la asta. Și ca producător, el înțelege foarte bine universul lui Luther. Știe ce se potrivește acolo și ce nu. Neil este un alt stâlp al Universului Luther.

Nevoia de dreptate

Unde se află Luther când îl întâlnim în film?

John este în închisoare după ce a fost admonestat de poliție. S-a jucat atât de mult cu limitele legii pentru a prinde infractori încât a ajuns el însuși în închisoare. De acolo începe povestea, iar el se gândește ce va face în viitor. Deși filmul este o continuare a serialului, povestea începe într-un moment cu care oricine poate relaționa.

Ce se întâmplă în lumea din afară?

În viața lui se reinsinuează un caz mai vechi, nerezolvat în totalitate. Luther vede la televizorul din închisoare că acest criminal își face din nou de cap. John nu poate decât să încerce să găsească o cale de a se implica. Nu poate rămâne pasiv în timp ce acest criminal pândește din întuneric și profită de nesiguranțele oamenilor în mediul online. Trebuie să evadeze și să-l prindă.

Andy Serkis, „un geniu nebun“

Ce fel de om este David Robey, răufăcătorul întruchipat de Andy Serkis?

Este un bărbat inteligent și manipulator, plin de propriile nesiguranțe și supărat pe lume din cauza propriilor metehne. Este un narcisist foarte periculos.

De ce este Andy Serkis alegerea perfectă pentru Robey?

Aici iese la iveală fanul din mine. Îl ador pe Andy Serkis. Este un talent uimitor, atât ca actor, cât și ca regizor și deschizător de drumuri în cinematografie. Este un om foarte drăguț, dar este interesant că are o latură misterioasă, o licărire în priviri care te face să-ți pui întrebări. În capul lui întotdeauna se întâmplă ceva, sclipește câte un gând nebunesc. Este fascinant să vorbești cu el pentru că nu ești sigur că ai înțeles tot ce întâmplă, el fiind un geniu nebun. Ei bine, Andy aduce toate acestea în interpretarea personajului său. Robey este convingător, plăcut, citește perfect oamenii. Este nevoie de un actor sofisticat pentru a transmite aceste idei, totul în timp ce personajul este și înfricoșător, și imprevizibil.

Personaje-cheie

Cynthia Erivo interpretează rolul detectivului inspector-șef Odette Raine, care ocupă fostul post al lui Luther. Și ea are problemele ei. Cum a fost colaborarea cu Cynthia?

Este extrem de talentată în tot ceea ce face. Acoperă o paletă incredibilă, actoria fiind doar unul dintre elemente. Are enorm de multă energie de viață, dar și o adevărată solemnitate, pe care le transferă și personajului ei, Raine. Este o femeie de culoare într-un post important, iar pentru asta este nevoie de mult curaj. Cynthia include toate aceste elemente în interpretarea personajului ei, aducând-o la viață pe Raine.

V-ați gândit de la început că Dermot Crowley va relua rolul lui Schenk?

Da, mi-a fost clar de la început. Dermot este unul dintre elementele fundamentale din Luther. Îmi place teribil să lucrez cu Dermot, iar Schenk este un personaj incredibil.

Explorarea întunericului

De ce credeți că atât dumneavoastră, cât și publicul vreți să vă întoarceți întotdeauna la Luther?

Cred că este vorba despre un cumul de factori, dar, de fapt, este nevoia de evadare din realitate a adulților. Universul acesta este sumbru și cred că îi atrage pe cei de altă natură, cei pe care nu-i deranjează să exploreze ungherele întunecate ale minții umane. Dar cred că evadarea din realitate este cea care îi aduce înapoi pe spectatori. Avem personajul principal, pe John, un justițiar care nu face compromisuri în căutarea dreptății. El vrea dreptate, nu contează cum ajunge să o obțină. Cred că face parte dintr-o specie pe cale de dispariție, polițistul dur, care se autodistruge. În fiecare sezon am încercat să reinventez personajul, aducând prospețime și onestitate, care să conducă spectatorii și mai profund în acest univers. Cu acest film mergem și mai departe.

Se pot aștepta fanii la surprize și referințe la serial?

Cu siguranță, fanii care au urmărit serialul vor avea parte de surprize, referințe, momente și elemente gândite doar pentru ei. Deși nu trebuie să fi văzut serialul pentru a înțelege filmul, pentru noi toți, pentru Neil, Jamie și pentru mine, a fost important ca cei care l-au văzut să poată spune: „O, da, îmi amintesc!“. Mă bucur că am putut face acest lucru pentru familia de fani.