EXCLUSIV George Kay, scenarist și producător: „Lupin este un supererou cu slăbiciuni“

Arsène Lupin, acest hoț-gentleman, un fel de Sherlock Holmes al literaturii franceze, a devenit astăzi model pentru eroul seriei „Lupin“, marca Netflix.

Arsène Lupin a făcut cunoștință cu cititorii francezi pentru prima dată în 1905, în paginile revistei „Je sais tout“. Scriitorul Maurice Leblanc, contemporan cu Sir Arthur Conan Doyle, părintele lui Sherlock Holmes, și-a dedicat aproape întreaga viață personajului șarmant – succesul aventurilor lui Lupin a fost prea mare încât să renunțe, așa cum își dorea. Lupin și-a desfășurat activitatea din La Belle Epoque și până în interbelic – fura doar de la cei mai bogați și doar obiecte de artă și bijuterii, inteligența i-a fost superputerea, iar capacitatea de a fi cameleonic i-a fost atuul.

Personajul francez este un erou care a supraviețuit timpului și, iată, acum, este model lui Assane Diop, un hoț-gentilom care urmează codul lui Lupin. Aventurile lui sunt concretizate în serialul polițist „Lupin“, filmat într-o atmosferă romantică a Parisului actual. Într-un interviu exclusiv pentru „Weekend Adevărul“, creatorul serialului, George Kay, vorbește despre noul sezon și provocările cărora trebuie să le facă față Assane. De asemenea, el punctează importanța claselor sociale ale Franței de acum, precum și legătura indestructibilă cu trecutul și cu familia.

„Weekend Adevărul“: Unde îl găsim pe Assane la începutul părții a treia?

George Kay: Dacă în partea 1 și partea a 2-a era un infractor anonim, Assane a devenit acum cel mai căutat om din Franța, după ce acoperirea îi este distrusă de evenimentele de la finalul părții 2, de la Théâtre du Châtelet. O singură întrebare este acum pe buzele tuturor: „Unde este el?“. Asta este o problemă când ești hoț, pentru că atunci când încerci să furi lucruri, toată lumea va ști cum arăți. Așa că, la începutul părții 3, se întoarce la Paris și descoperă că întregul oraș încearcă să-i dea de urmă.

Cu familia în minte

Care este următoarea lui mișcare?

Încearcă mereu să lămurească lucrurile cu familia lui, cu Claire, fosta parteneră, și cu Raoul, fiul lui. Unul dintre lucrurile care îmi plac la Lupin este acela că e un supererou cu slăbiciuni. Deși poate face orice dorește, nu reușește să-și clarifice relația cu fiul lui și viața personală, care l-ar putea face un om printre oameni, mai degrabă decât un supererou cu capă! Așadar, următoarea lui mișcare este să încerce să repare lucrurile cu cei dragi și va face asta fie prin furturi fastuoase, fie întorcându-se în sânul familiei sau ticluind un plan pentru ca ei să poată scăpa. În spatele a tot ceea ce face, intenția lui este să își reunească familia.

Într-adevăr, elementul familiei nu a fost niciodată atât de important. Ce credeți?

Întotdeauna! Fiecare producție „Lupin“ pe care o lansăm trebuie să conțină un miez emoțional foarte puternic. Acesta conferă autenticitate comicului și marilor scene de acțiune. Știm de ce fac oamenii anumite lucruri, știm ce se află în spatele acțiunilor lor sau cel puțin ne întrebăm de ce. Prin urmare, nevoile emoționale ale familiei Diop sunt și ele foarte importante.

Mi-ați putea spune câteva cuvinte despre traseul personajelor principale? Unde ați dori să le duceți?

Pentru că avem o distribuție de excepție, am vrut să le oferim șansa de a încerca lucruri noi, însă ne-am dorit și să ne întoarcem la personajele noastre preferate și să le vedem făcând din nou aceleași lucruri pentru care le-am apreciat inițial. Prin urmare, este ceva variație, însă cu Assane în centrul serialului, ne-am dorit să-l facem victima, dar și făptuitorul fărădelegilor. Ne-am dorit să menținem decorul, dar să îi oferim o nouă țintă emoțională, dată de dorința lui asiduă de a-și găsi mama. Iar acest lucru îi oferă un obiectiv clar definit către care tinde în permanență pe întreg parcursul părții 3. Pe Claire am dorit să o vedem încercând lucruri noi. Nu ne-am dorit să o definească relația cu Assane. Ea este foarte importantă, dar am vrut și să o vedem la lucru, să contribuie la poveste, să își construiască propriile scene. Știm că lui Ludivine Sagnier îi place să interpreteze rolul lui Claire, avea ambiții mari pentru personajul ei, iar noi am fost de acord cu asta și ne-am dorit să avem mai multe scene în care ea să fie în pericol sau să încerce să facă și ea niște „Lupinade“, cum le zicem noi. În plus, continuăm să spunem în permanență povestea tinerei Claire. Mi-a plăcut tare mult să lucrez cu Antoine Gouy, care joacă rolul lui Benjamin Férel. Tocmai de aceea ne-am dorit să construim în continuare acea relație centrală dintre Benjamin Férel și Assane Diop. Așa cum orice Batman are nevoie de un Robin, Assane are nevoie de Benjamin Férel.

Prietenul după pasiuni se cunoaște

În această nouă parte, prietenia lui Assane cu Benjamin este pusă la încercare...

Personajul în rol secundar din partea 3 știe ce mult înseamnă prietenii și familia pentru Assane Diop și, într-un fel, știe că acesta este călcâiul lui Ahile al lui Assane. Benjamin Férel este cel mai vechi prieten al lui, cel mai apropiat partener, așa că este o țintă exact ca și Assane în această a treia parte, iar prietenia lor, așa cum spuneți, este pusă la încercare, este periclitată. În plus, loialitatea lor unul față de celălalt, care este adesea negrăită, trece printr-o criză. Dar asta se întâmplă doar mai târziu pe parcursul serialului, când îi revedem pe cei doi parteneri în acțiune.

Există o camaraderie neașteptată între Assane și Guédira...

Este un lucru știut printre creatorii lui „Lupin“ că Assane Diop este cel mai mare fan al lui Lupin, iar Guédira este al doilea cel mai mare fan al lui. Așa că, el știe totul și, uneori, chiar dacă nu sunt împreună, pot chiar să comunice prin „Lupin“, trimiterile la „Lupin“și codul lui „Lupin“. Guédira este singurul care înțelege anumite aluzii ale lui Assane care au legătură cu Arsène și care îi oferă indicii și crâmpeie de informații. Pentru că Assane este atât de inspirat de Arsène Lupin, Guédira devine și el un fan al lui Assane. Prin urmare, este prins la mijloc, pentru că, pe de o parte, este un polițist cinstit și corect, care vrea ca binele să triumfe în fața răului, dar, pe de altă parte, este fascinat de romantismul și teatralitatea comportamentului lui Assane. Nu are de ales, trebuie să colaboreze cu el pentru a încerca să-l prindă, iar Assane Diop reușește să-l păcălească întotdeauna. Legătura care s-a născut între ei în prima și a doua parte, în special în primul episod al părții 2, și felul în care joacă împreună ne-au făcut să ne dorim să facem mai mult cu Assane și Guédira. Există o chimie reală între ei. Ne-am dorit să explorăm personajele și dinamica aceea care îl arată pe „Lupin“ în cea mai bună formă a lui.

Infractorii tuturor claselor sociale

Povestiți-ne, vă rog, despre personajele noi.

Cu titlu general, primele două părți ale serialului s-au axat pe sferele înalte ale societății franceze. Am putea spune multe despre cât de inaccesibil este acest mediu în Franța, dar și în alte țări, cu precădere din Europa, unde societatea a fost împărțită în clase de-a lungul istoriei. În partea a treia am vrut să fac exact contrariul: să explorez originile personajelor pe care ne-a făcut atât de multă plăcere să le întâlnim, să aflăm de unde vin și cum i-a schimbat succesul. Veți vedea că în partea a treia am acordat mai multă importanță dimensiunii sociale, poveștii și locului pe care îl ocupă fiecare în societate. Asta se aplică în universul jurnalismului, în poliție (în „Lupin“, poliția reprezintă diversitatea franceză), dar și identității lui Assane în tinerețe. Când devii faimos, este important să nu uiți de unde ai pornit – a fost una dintre temele pe care am dorit să le explorăm. Acest lucru ne-a determinat să diversificăm și mai mult distribuția, un aspect foarte important al serialului. Avem actori din toate zonele sociale și etniile, iar asta asigură o reprezentare a societății moderne franceze. Am introdus aceste personaje noi pentru a aduce un suflu nou reprezentărilor obișnuite, pentru a ne schimba antagonistul și a explora teme noi.

Apar și niște infractori periculoși, în stare de orice pentru a-și atinge scopurile...

Ne-am dorit să arătăm și că există o parte foarte serioasă a infracționalității. Așadar, pe măsură ce tânărul Assane înaintează în vârstă, este important să vedem că nu se mai joacă de-a Sherlock Holmes, Arsène Lupin sau Scarlet Pimpernel. Trăiește în lumea reală, unde faptele sale au consecințe reale. Dar, în același timp, ne-am gândit și la tipul infractorului din cărțile originale ale lui Maurice Leblanc despre Arsène Lupin. În zilele noastre, operele de artă furate pot ajunge în mâinile multor oameni: crimă organizată, grupări infracționale etc. Prin urmare, multe dintre capodoperele noastre furate sunt păstrate în locuri foarte bizare. Așa că, din nou, am încercat să diversificăm lumea în care se învârte sau în care este atras Assane și să creăm varietate pentru privitor. Dar revenind la ceea ce spuneam anterior, explorarea trecutului lui Assane și a diferitelor pături ale societății ne-a permis să descoperim alte tipuri de infractori.

„Assane era invizibil din cauza culorii diferite a pielii“

Pare că răzbunarea este o temă centrală a acestei părți. Așa este?

Da, așa este. Răzbunarea este tema centrală a părții 3 și ea poate îmbrăca forme diferite. Răzbunarea este un motor narativ primar, poate apărea în diferite tipuri de drame (westernurile, de pildă). Dar cum Assane face atât de multe cascadorii și sunt atât de multe scene de acțiune, este important ca drama care motivează povestea să fie clară, iar răzbunarea pare o temă interesantă de explorat. De data aceasta pare că cineva dorește să se răzbune pe Assane. Nu știm despre cine este vorba, iar acest mister creează tensiune, incertitudine și chiar paranoia pentru Assane în acest sezon. Sarcina lui va fi să găsească această persoană.

Trecutul, motiv de supraviețuire

Assane reînnoadă legăturile cu trecutul din mai multe puncte de vedere.

Sunt mai multe elemente din trecut decât din viitor. Assane încearcă să facă pace cu trecutul lui. Dar avem și un factor emoțional important: mama lui, un personaj pe care nu prea l-am pomenit până acum. În sezonul 1 este evocată absența mamei, dar cine este?, ce dorește? și de ce nu mai este prin preajmă? sunt întrebări-cheie pe care le regăsim în sezonul 3. Assane are o legătură specială cu mama lui, care îl menține pe linia de plutire în povestea de acum. Își explorează din nou și din nou trecutul, iar setea de răzbunare și sentimentul de incertitudine îl determină să se întrebe de unde vine și cine este el de fapt.

Povestea se axează pe ideea invizibilității, mai mult ca niciodată...

În primele două sezoane am avut un alt fel de invizibilitate. Assane era invizibil din cauza culorii diferite a pielii. Invizibilitatea din sezonul acesta este o necesitate, pentru că Assane a devenit cel mai căutat om din Franța. Trebuie să își schimbe tactica. Este nevoit să privească întotdeauna peste umăr și, în această parte 3, Assane Diop exact asta face, din toate punctele de vedere: privește peste umăr către trecut, pentru a-și observa posibilii urmăritori, pentru a dezlega misterul celui care i-a pus gând rău. Important este că adversarul lui de acum este și el invizibil. Prin urmare, avem multe forțe invizibile care bântuie prin Paris în partea 3 din „Lupin“.

La întâlnire cu Parisul

Explorați în continuare noi cartiere ale Parisului și din suburbie și portretizați capitala Franței ca pe un loc de joacă captivant.

Ca scenarist englez, e un mare privilegiu pentru mine să lucrez la un scenariu a cărui acțiune se petrece în Paris. Ca turist, ca vizitator, văd punctele de atracție dintr-o altă perspectivă, ca pe locul meu de joacă, și descopăr frumusețea acestui oraș. Am folosit multe puncte de atracție în „Lupin“ pentru o scenă de acțiune, un jaf, o cascadorie, dar pe parcursul acestui serial, având în vedere temele pe care încercăm să le explorăm, vrem să arătăm și cealaltă latură a Parisului. Prin urmare, invităm privitorii într-un sejur la Paris prin intermediul televizorului și al scenelor din „Lupin“. Vreau să arăt că există și o altă latură a vieții, că la marginea Parisului se află suburbiile, viața adevărată, sursa emoțiilor, și că trebuie să le arăți pe amândouă, dacă vrei un serial captivant, dar ancorat în realitate.

Care sunt principalele scene pe care doriți ca privitorii să și le amintească din sezonul 3?

Sunt tot felul de scene impresionante. Avem o scenă de deschidere grandioasă în Place Vendôme, epicentrul tradiției bijuteriilor din Franța, dar și al jafurilor de bijuterii din filmele franțuzești, cărora le aducem astfel un omagiu. Această scenă ne-a permis și să-l plasăm pe Assane Diop pe acoperișurile Parisului și să obținem astfel o iconografie absolut fabuloasă a lui „Lupin“. Avem foarte multe scene marcante pe întreg parcursul acestei părți, foarte multe monumente, printre care Arcul de Triumf. Dar continuăm să folosim suburbiile și ancorăm scenele de acțiune în istoria furturilor mari sau mici. Am filmat o urmărire cu mașini în apropierea Fundației Louis Vuitton, continuăm să ne extindem și să găsim locuri noi, pentru că Parisul este o reală sursă de inspirație pentru scenariști. Tocmai de aceea atât de multe seriale sunt filmate în Paris: „Lupin“, „Emily în Paris“, și am observat că și anumite părți din „Fluturi în stomac“. Așadar, multe seriale apreciate sunt filmate în capitala Franței. Toată lumea adoră Parisul. Cred că, uneori, francezii nu realizează asta. Sigur că sunt foarte mândri de Paris, dar lumea întreagă adoră pur și simplu acest loc. La începutul părții 3 au fost niște discuții să părăsim Parisul sau poate chiar Franța, dar ideea este că toată lumea își dorește o întâlnire romantică cu Parisul. Acesta este motivul pentru care am rămas. Conferă o dimensiune globală serialului: să stăm acasă și să invităm pe toată lumea să-l vadă pe Assane Diop în orașul lui natal.