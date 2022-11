„Close”, „Holy Spider” și „Triangle Of Sadness”, cele mai multe nominalizări la premiile Academiei de Film Europene

Filmele „Close”, în regia cineastului belgian Lukas Dhont, „Holy Spider”, regizat de cineastul iranian care locuieşte în Danemarca Ali Abbasi, şi „Triangle Of Sadness”, în regia suedezului Ruben Ostlund, au primit marţi cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 35-a ediţie a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), care va avea loc pe 10 decembrie la Reykjavik, potrivit europeanfilmawards.eu şi deadline.com, conform Agerpres.

Aceste lungmetraje au primit câte patru nominalizări şi vor concura inclusiv la categoriile „cel mai bun film european”, „cel mai bun regizor european” şi „cel mai bun scenarist european”, printre altele.

Toate cele trei pelicule au avut premiera la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes, unde „Triangle Of Sadness” a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, „Close”, cu Marele Premiul al Juriului (acordat ex-aequo cu „Stars At Noon”, în regia lui Claire Denis), iar „Holy Spider” a primit premiul pentru interpretare feminină graţie actriţei Zar Amir-Ebrahimi.

„Close” şi „Holy Spider” sunt, de asemenea, peliculele propuse de Belgia, respectiv Danemarca pentru a fi incluse pe lista nominalizărilor la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” la premiile Oscar 2023.

„Corsage”, în regia cineastei austriece Marie Kreutzer, a primit trei nominalizări, printre care „pentru cea mai bună actriţă europeană”, graţie interpretării lui Vicky Krieps, iar „Alcarras”, peliculă recompensată cu Ursul de Aur la Berlinală, a primit două nominalizări.

Cele cinci filme nominalizate în categoria „cel mai bun film european” sunt: „Alcarras” (Spania/Italia), regizat de Carla Simon; „Close” (Belgia, Franţa, Ţările de Jos), de Lukas Dhont; „Corsage”, (Austria/ Luxembourg/ Germania/ Franţa), de Marie Kreutzer; „Holy Spider” (Danemarca/Germania/Suedia/Franţa), de Ali Abbasi; „Triangle of Sadness” (Suedia/Germania/Franţa/Marea Britanie), de Ruben Ostlund.

La categoria „cel mai bun documentar european” au fost nominalizate peliculele: „A House Made Of Splinters” (Danemarca/Suedia/Finlanda/Ucraina), de Simon Lereng Wilmont; „Girl Gang” (Elveţia), de Susanne Regina Meures; „Mariupolis 2” (Lituania/Franţa/Germania), de Mantas Kvedaravicius; „The Balcony Movie” (Polonia), de Paweł Lozinski; „The March On Rome” (Italia), de Mark Cousins.

Cineaştii Lukas Dhont („Close”), Marie Kreutzer („Corsage”), Jerzy Skolimowski („Eo”), Ali Abbasi („Holy Spider”), Alice Diop („Saint Omer”) şi Ruben Ostlund („Triangle Of Sadness”) au fost nominalizate la categoria „cel mai bun regizor european”.

Actriţele Vicky Krieps („Corsage”), Zar Amir Ebrahimi („Holy Spider”), Lea Seydoux („One Fine Morning”), Penelope Cruz („Parallel Mothers”), Meltem Kaptan („Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush”) au fost nominalizate la categoria „cea mai bună actriţă europeană”.

La categoria „cel mai bun actor european” au fost nominalizaţi Paul Mescal („Aftersun”), Eden Dambrine („Close”), Elliott Crosset Hove („Godland”), Pierfrancesco Favino („Nostalgia”), Zlatko Buric („Triangle Of Sadness”).

În categoria „cel mai bun secenarist european” vor concura Carla Simon & Arnau Vilaro pentru pelicula „Alcarras”, Kenneth Branagh graţie filmului „Belfast”, Lukas Dhont & Angelo Tijssens pentru „Close”, Ali Abbasi & Afshin Kamran Bahrami pentru „Holy Spider” şi Ruben Ostlund pentru „Triangle Of Sadness”.