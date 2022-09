„Balaur”, un film de Octav Chelaru, cu Mălina Manovici și Alexandru Papadopol în rolurile principale, de mâine în cinema - VIDEO

Numit de presă unul dintre cele mai așteptate filme românești, „Balaur” va rula în cinematografe începând de mâine, 9 septembrie. Mai mult, echipa filmului va fi prezentă weekendul acesta la Piatra Neamț, Constanța, București și Râmnicu Vâlcea în cadrul unor proiecții speciale. Acestea vor fi urmate de discuții cu spectatorii, în care echipa va povesti despre film și va împărtăși experiența din perioada filmărilor.

Odată cu lansarea „Balaur” în cinematografe, sunt programate și patru proiecții speciale, la care va participa și echipa filmului. Prima dintre acestea va fi vineri, 9 septembrie, la Cinema Mon Amour, Piatra Neamț (Piața Ştefan cel Mare, nr. 14), orașul de origine al lui Octav Chelaru, regizorul filmului. Proiecția va începe la ora 19:00, în prezența regizorului, dar și a actorului Alexandru Papadopol. Biletele pot fi achiziționate aici.

Apoi, sâmbătă, 10 septembrie, de Ziua Cinematografelor, va avea loc o proiecție specială a filmului în București, la Hollywood Multiplex din București Mall (Calea Vitan 55-59). Aceasta este programată pentru ora 19:30, iar la eveniment vor fi prezenți regizorul Octav Chelaru și actorii Alexandru Papadopol, Sergiu Smerea și Ana Maria Moldovan.

De asemenea, tot sâmbătă, 10 septembrie, Balaur va fi prezent și în cadrul primei ediții a Sunscreen Film & Arts Festival, la Constanța, unde actrița Mălina Manovici e așteptată la proiecția filmului care va începe la ora 20:30, la Sala Studio a Teatrului de Stat (Bulevardul Ferdinand, nr. 11). Biletele pot fi achiziționate aici.

Nu în ultimul rând, duminică, 11 septembrie, filmul va rula la Cinema City Râmnicu Vâlcea (Str. Ferdinand nr. 38), orașul în care s-a filmat producția. Proiecția specială va începe la ora 18:30, iar la aceasta va fi prezentă și echipa filmului, formată din regizorul Octav Chelaru, producătorul Radu Stancu și actorii Alexandru Papadopol și Mălina Manovici. Biletele pot fi achiziționate aici.

Filmul poate fi vizionat începând de mâine, 9 septembrie, în cinematografele din rețeaua Cinema City (Arad, Bacău, București, Brașov, Brăila, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara). La acestea se adaugă și alte cinematografe din țară, în București (Cineplexx Băneasa, Hollywood Multiplex, Cinema Elvira Popescu, Cinema Europa, Cinema Muzeul Țăranului Român, Cinema Movieplex), Cluj-Napoca (Cinema Arta, Cinema Florin Piersic), Constanța (Teatrul de Stat), Craiova (Cinema Patria), Focșani (Sala „Balada”), Iași (Cinema Ateneu), Odobești (Casa de Cultură), Piatra Neamț (Cinema Mon Amour), Pitești (Cinema Trivale) și Sibiu (Cinegold, Cinema Arta).

„Balaur”, lungmetrajul de debut al lui Octav Chelaru, inspirat din evenimente reale, urmărește povestea Ecaterinei, tânără profesoară de religie la liceu și soție de preot, care se aventurează într-o relație extraconjugală cu Iuliu, unul dintre elevii săi. În încercarea de a-l ține sub control pe tânărul ei iubit și de a-și proteja familia, începe însă să-și piardă ea controlul. În timp ce femeia se confruntă cu o adevărată criză de credință, pasiunea băiatului devine din ce în ce mai periculoasă.

Primirea critică a filmului a fost foarte bună, fiind numit de publicația Variety „o puternică explorare a dogmei religioase care ridică întrebări mai importante despre natura libertății și a credinței”. De asemenea, ScreenDaily.com vorbește despre film ca fiind un portret al unei vieți care adesea se simte ca o închisoare.

Despre producție:

| Scris și regizat de: Octav Chelaru

| Produs de: deFilm, în co-producție cu 42Film și EED Productions

| Producător: Radu Stancu

| Co-producători: Eike Goreczka, Christoph Kukula, Maja Popovic, Vladimir Vasiljevic

| Cu susținerea: Centrul Național al Cinematografiei, Mitteldeutsche Medienförderung, Film Center Serbia, Creative Europe - Media Programme Of The European Union, Televiziunea Română

| Producător executiv: Livia Rădulescu

| Director de imagine: Barbu Bălășoiu

| Editor: Dragoș Apetri

| Coloana sonoră originală de: Martin Kohlstedt

| Production design de: Iulia Fulicea

| Sound design de: Sebastian Schmidt

| Sound recording de: Johannes Doberenz

| Costume de: Milica Kolarić

| Machiaj de: Tatjana Vidanović

| Cu: Mălina Manovici, Alexandru Papadopol, Sergiu Smerea, Voicu Dumitraș, Richard Bovnoczki, Ana Maria Moldovan, Oana Ștefănescu, Marian Râlea, Gabriel Spahiu, Codrina Pătru, Ilinca Hărnuț, Ilinca Neacșu, Tiberiu Enache, Gabi Anton, Octavian Costin, Kostas Mincu

| Dezvoltat și prezentat la: First Cut + 2021, Les Films de Cannes à Bucarest 2020, APostLab 2019, MIDPOINT Feature Launch 2018, Less is More 2018, CineLink Co-production Market 2018, LA International Project Discovery Forum 2018, Villa Kult Residency 2017, Pustnik Screenwriters Residency 2017

Synopsis:

Ecaterina, profesoară de religie și soția preotului din oraș, începe o relație amoroasă cu Iuliu, un elev de 16 ani cu un trecut tumultuos. Inspirat din fapte reale, Balaur urmărește povestea Ecaterinei care, în încercarea de a-l ține pe iubitul ei mai tânăr sub control și de a-și proteja familia, ajunge să-și piardă ea însăși controlul pe parcurs. În timp ce femeia se confruntă cu o adevărată criză de credință, pasiunea lui Iuliu devine din ce în ce mai amenințătoare, mai ales când adolescentul începe să se spovedească preotului.