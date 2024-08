Familie mare. Cristi Borcea, la aceeași masă cu toți cei nouă copii și actuala soție, Valentina Pelinel

Valentina Pelinel, actuala soție a fostului patron dinamovist Cristi Borcea, a publicat online o fotografie în care apare alături de soțul său și de cei nouă copii ai acestuia, la o terasă.

În fotografia postată pe Instagram, toți cei nouă copii ai omului de afaceri, rezultați din mai multe relații, apar la aceeași masă.

„#Bigfamily #9kids #ourfamily #happykidshappyparents #weareblessed (Familie mare. Nouă copii. Familia noastră. Copii fericiți, părinți fericiți. Suntem binecuvântați)”, a notat Valentina Pelinel în dreptul fotografiei în care apare și ea alături de cei nouă copii și de Cristi Borcea.



Cristian Borcea are nouă copii cu patru femei diferite

Amintim că fostul patron dinamovist Cristi Borcea are copii cu patru femei diferite, dar a mărturisit că Valentina Pelinel (cu care are un băiat, Milan, dar și două fetițe - gemenele Rania și Indira) este femeia care a reușit să-l schimbe.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m și mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și brunet, și cu ochi albaștri, și cu notorietate. Și am avut multe escapade, războaie, nenorociri. Dar Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, mărturisea Borcea în podcastul „Tare de tot”.

Ceilalți șase copii sunt Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo, rezultați din căsătoria cu Mihaela Borcea, George și Gloria - copiii pe care îi are cu Alina Vidican şi Carolyn, fiica pe care i-a dăruit-o avocata Simona Voiculescu.