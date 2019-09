Test de cultură generală: Ciupituri primejdioase

1 Ce boală este transmisă de musca ţeţe?

a. Boala vacii nebune.

b. Boala somnului.

c. Lupus.

2 Câte Emirate Arabe Unite există?

a. Şapte.

b. Şase.

c. Cinci.

3 În ce parte a corpului se află nervul ulnar?

a. Braţ.

b. Cap.

c. Picior.

4 Ce cuvânt a fost inventat, în 1842, de omul de ştiinţă Sir Richard Owen?

a. Satelit.

b. Telefon.

c. Dinozaur.

5 În ce an a izbucnit cea mai recentă epidemie de Zika, virus răspândit prin ciupitura unui ţânţar şi care poate produce fătului sindromul Guillain-Barré sau microcefalie, în cazul femeilor înţepate în timpul sarcinii?

a. 2017.

b. 2016.

c. 2015.

6 Ce se produce din minereul de bauxită?

a. Cupru.

b. Aluminiu.

c. Fier.

7 Ce casă de modă din Franţa a fost la fondare, în secolul al XIX-lea, producător de geamantane?

a. Louis Vuitton.

b. Hermès.

c. Lanvin.

8 Cine a descoperit că găurile negre emit radiaţii?

a. Neil deGrasse Tyson.

b. Stephen Hawking.

c. Richard Feynman.

9 Nairobi este capitala statului...

a. Algeria.

b. Kenya.

c. Nigeria.

10 Ce insectă este responsabilă pentru infectarea cu malarie?

a. Ţânţarul anofel.

b. Ţânţarul de Nil.

c. Puricele de nisip.

11 Pentru ce este unitatea de măsură Mach?

a. Viteza luminii.

b. Viteza sunetului.

c. Viteza vântului.

12 Care dintre următoarele canale a fost deschis navigaţiei în anul 1914?

a. Canalul Kiel.

b. Canalul Suez.

c. Canalul Panama.

13 Care este, în medie, cea mai friguroasă lună în Noua Zeelandă?

a. Iulie.

b. Ianuarie.

c. Octombrie.

14 Care dintre următorii preşedinţi ai SUA a fost şef al CIA?

a. George Bush Sr.

b. Jimmy Carter.

c. Bill Clinton.

15 Ce boală transmite ţânţarul tigru?

a. Febră tifoidă.

b. Febră musculară.

c. Febră galbenă.

16 În ce deşert se află rezervaţia Khutse din Botswana?

a. Kalahari.

b. Gobi.

c. Victoria.

17 Din blana cărui animal se obţine caşmirul?

a. Şinşila.

b. Capră.

c. Lamă.

18 Pentru ce fel de scrieri este celebru grecul Esop?

a. Eseuri.

b. Poezii.

c. Fabule.

19 Ce rol are glutamatul monosodic adăugat în alimente?

a. Potenţiator de aromă.

b. Colorant.

c. Conservant.

20 Cine transmite tifosul exantematic?

a. Şobolanii.

b. Păduchii.

c. Puricii.

21 Care sistem este cel mai apropiat de sistemul nostru solar?

a. Sirius.

b. Alpha Centauri.

c. Steaua lui Barnard.

22 Cine era tatăl eroului grec Hercule?

a. Apollo.

b. Ares.

c. Zeus.

23 Cum a fost denumit steagul american de căpitanul William Driver în 1831?

a. Old Glory.

b. Uncle Sam.

c. Old Sam.

24 De pe ce continent e originară limba xhosa, cunoscută pentru sunetele inedite?

a. Australia.

b. America de Sud.

c. Africa.

25 În ce lună se încheie Turul Franţei?

a. Iulie.

b. Iunie.

c. Mai.

26 Care dintre următoarele oraşe se află în Tasmania?

a. Adelaide.

b. Hobart.

c. Brisbane.

27 Cassius Marcellus Clay era numele real al lui...

a. Malcolm X.

b. Muhammad Ali.

c. Bono.

Răspunsuri corecte:

1. b. Boala somnului.



2. a. Şapte.

3. a. Braţ.

4. c. Dinozaur.

5. c. 2015.

6. b. Aluminiu.

7. a. Louis Vuitton.

8. b. Stephen Hawking.

9. b. Kenya.

10. a. Ţânţarul anofel.

11. b. Viteza sunetului.

12. c. Canalul Panama.

13. a. Iulie.

14. a. George Bush Sr.

15. c. Febră galbenă.

16. a. Kalahari.

17. b. Capră.

18. c. Fabule.

19. a. Potenţiator de aromă.

20. b. Păduchii.

21. b. Alpha Centauri.

22. c. Zeus.

23. a. Old Glory.

24. c. Africa.

25. a. Iulie.

26. b. Hobart.

27. b. Muhammad Ali.